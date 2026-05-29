به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام، اظهار داشت: شرایط جوی استان طی هفته آینده نسبتا پایدار است و تنها در برخی ساعات افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: دمای هوای استان که طی روز‌های اخیر افزایش نسبتا محسوسی را تجربه کرده بود، از امشب روند کاهشی خود را آغاز می‌کند.

احمدی‌نژاد ادامه داد: برای فردا کاهش محسوس دما بین ۳ تا ۵ درجه سانتی‌گراد نسبت به امروز پیش‌بینی می‌شود و وضعیت دمایی استان به کمتر از حد نرمال خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی ایلام تصریح کرد: از روز یکشنبه به تدریج تا پایان هفته آینده، روند افزایش دما در استان آغاز خواهد شد و شرایط دمایی به حالت نرمال بازمی‌گردد.