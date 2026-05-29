به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ نماینده دفتر آیت الله العظمی سیستانی در ایران گفت: در این مراسم پیام تهنیت و تسلیت این مرجع عالی قدر به خانواده شهدا ابلاغ شد.

حجت الاسلام سید علا بوشهری افزود: تکریم خانواده‌های شهدا از میناب آغاز شد و تاکنون نمایندگانی به ۱۵ استان کشور اعزام شده‌اند.

آشوری استاندار هرمزگان هم گفت: خون شهدا سند مظلومیت ملت ایران، سند جنایت و استیصال دشمنان و مهری باطل بر حقوق بشر است.

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