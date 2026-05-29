به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،تیم اسماعیل‌زاده نوشهر در پایان نخستین دوره مسابقات لیگ دسته یک هندبال نوجوانان پسر مازندران جام ۱۶۸ دانش آموز شهید میناب به مقام قهرمانی دست یافت.

در پایان دور نهایی نخستین دوره این رقابت‌ها که عصر پنج‌شنبه هفتم خرداد، تیم اسماعیل‌زاده نوشهر مقابل میزبان خود تیم سپیدار قائمشهر با نتیجه ۲۷ بر ۲۲ پیروز شد و جام قهرمانی نخستین دوره این مسابقات را بالای سر برد.

نماینده نوشهر درحالی با کسب ۶ امتیاز عنوان قهرمانی نخستین دوره لیگ دسته اول هندبال پسران استان مازندران جام ۱۶۸ پروانه میناب را کسب کرد که تنها به‌دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به هیات بابل در صدر ایستاد.

همچنین تیم هندبال بابل با پیروزی ۲۴ بر ۱۸ سپیدار در مجموع کلی مسابقات با ۶ امتیاز و فاصله امتیازی کمتر در رده دوم قرار گرفت.

همچنین تیم سپیدار قائمشهر نیز پس از هیات بابل بر سکوی سوم این رقابت‌ها ایستاد.

در هفته چهارم رقابت‌های لیگ دسته اول هندبال نوجوانان دختر استان جام ۱۶۸ پروانه میناب با برگزاری دو دیدار در شهر‌های نوشهر و آمل برگزار شد که در یکی از این دیدار‌ها تیم آزمون نوشهر برابر شهید شیری رستمکلا تن به شکست ۲۹ بر ۱۹ داد.

همچنین تیم متحول شده شوکاشور آمل نیز در بازی خانگی در سالن ورزشی خوش سیما این شهر با نتیجه ۳۲ بر ۱۸ تیم فرنام بابل را با شکست بدرقه کرد و در جدول رده‌بندی مسابقات شش امتیازی شد.

در مسابقات لیگ دسته یک هندبال نوجوانان مازندران که پنج تیم حضور دارند، تیم ستارگان نور در این هفته استراحت داشت.

تا پایان هفته چهارم این رقابت‌ها، تیم‌های شهیدشیری رستمکلا و شوکاشور آمل هر کدام با شش امتیاز و به‌دلیل تفاضل گل در رده‌های اول و دوم جدول رده‌بندی باقی ماندند و تیم‌های ستارگان نور، فرنام بابل و آزمون نوشهر به ترتیب در رده سوم تا پنجم این جدول قرار دارند.

همچنین از هفته سوم مسابقات لیگ دسته یک هندبال خردسالان دختر مازندران، جام ماکان فرزند ایران که در شهر‌های نوشهر و آمل برگزار شد، تیم رستمکلا و شوکا شور آمل، با پیروزی مقابل حریفان خود همچنان مدعی باقی ماندند.

تیم شوکاشور آمل که در این هفته میزبانی مسابقه را نیز برعهده داشت، با نتیجه پرگل ۲۵ بر ۱۰ مقابل مقابل میهمان خود تیم خزر ساری جشنواره گل به راه انداخت و با چهار امتیاز و تفاضل گل بهتر به صدر جدول رده‌بندی این مسابقات صعود کرد.

در دیگر دیدار این هفته که در نوشهر برگزار شد، سرو رستمکلا با نتیجه ۲۰ بر ۱۲ مقابل میزبان خود تیم آزمون این شهر صاحب برتری شد و نخستین پیروزی خود در این رقابت‌ها را جشن گرفت.

دراین مسابقات هم که ۵ تیم حضور دارند و تیم آینده نور با قرعه استراحت مواجه بود، پس از تیم شوکاشور آمل که در صدر جدول ۴ امتیازی شد، تیم‌های آینده نور، سرو رستمکلا، خزر ساری و آزمون نوشهر در رده‌های دوم تا پنجم این رقابت‌ها قرار گرفتند.