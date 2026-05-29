به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از فرانس۲۴، نشست دیجیتالی گروه هفت صبح امروز در پاریس برگزار شد. فرانسه به عنوان میزبان این نشست، انتظار دارد تا پایان امروز، بیانیه‌ای مشترک درباره «حفاظت از کودکان در فضای مجازی و آنلاین» صادر شود. با این وجود، اختلاف نظر جدی بر سر تأثیرات زیست‌محیطی محاسبات ابری و هوش مصنوعی همچنان پابرجا است.

پیش از برگزاری نشست سران گروه هفت در شهر اویان (۱۵ تا ۱۷ ژوئن)، شکاف عمیقی میان آمریکا و سایر اعضا، به‌ویژه در حوزه سیاست‌های فناوری مشهود است. این اختلافات ریشه در ناتوانی پاریس در متقاعد کردن واشنگتن برای امضای بیانیه مشترک هوش مصنوعی در سال گذشته دارد؛ رویدادی که با حضور ۱۶۰ کشور دیگر برگزار شد، اما نتوانست پای ایالات متحده را به امضای آن باز کند.

با این حال، وزیر دیجیتال فرانسه همزمان با شروع جلسه ابراز امیدواری کرد که بر روی زبان مشترک برای ضمائم مربوط به حفاظت از کودکان، امنیت سایبری، حاکمیت هوش مصنوعی و تسهیل دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط به این فناوری‌ها کار شود.

نتایج نهایی این مذاکرات طولانی‌مدت قرار است در یک کنفرانس مطبوعاتی عصر امروز جمعه رونمایی شود. اما با توجه به تنش‌های پیشین، این نشست بیشتر از آنکه نشان‌دهنده همبستگی کامل گروه هفت باشد، بازتابی از تلاش پاریس برای پر کردن خلأ‌های همکاری در حوزه امنیت سایبری است که واشنگتن نسبت به آن تمایلی نشان نداده است.