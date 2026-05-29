مطیعی افزود: جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه در برابر نظام سلطه ایستاده و همین مقاومت، موجب افزایش جایگاه تشیع و معارف اسلامی در جهان شده است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان ادامه داد: دشمنان تلاش می‌کنند با انتشار برخی اخبار و فضاسازی‌ها، قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی را در عرصه بین‌المللی کاهش دهند و میان مردم و مسئولان فاصله ایجاد کنند.

امام جمعه سمنان ادامه داد: نسل جوان باید تاریخ انقلاب اسلامی، جنایت‌های رژیم پهلوی و دشمنی‌های آمریکا علیه ملت ایران را مطالعه کند تا عظمت مجاهدت‌های امام راحل، شهدا و انقلابیون برای آنان روشن شود.

نماینده ولی فقیه در استان به مناسبت عید سعید غدیر خم و همزمانی آن با رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی، نعمت ولایت را برای نظام اسلامی ارزشمند توصیف کرد.