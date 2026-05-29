عضو اتاق تهران با اشاره به تاب‌آوری بالای بخش معدن در برابر مشکلات اقتصادی، از ظرفیت‌های جدید صادراتی در مرز‌های شرقی و آمادگی این بخش برای جهش پس از بازگشت ثبات به بازار خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، آقای سجاد غرقی، درباره وضعیت کنونی معادن و صنایع معدنی افزود: برخلاف برخی صنایع مانند فولاد، بخش معدن به دلیل ماهیت خود نیاز به بازسازی گسترده ندارد و همین ویژگی، تاب‌آوری این بخش را در شرایط دشوار به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

وی با اشاره به چالش‌های مقطعی در تأمین نهاده‌ها گفت: در دوران اخیر اختلالاتی در تأمین برخی نهاده‌ها به‌ویژه مواد «ناریه» که نقشی حیاتی در عملیات استخراج دارند، ایجاد شده است. با این حال، در صورت تأمین پایدار نهاده‌هایی نظیر سوخت و رفع محدودیت‌های موجود، فعالیت واحد‌های معدنی به‌سرعت به روال عادی بازخواهد گشت.

غرقی در ادامه به تحلیل وضعیت تجارت خارجی این حوزه پرداخت و افزود: هرچند بخش عمده تجارت صنایع معدنی وابسته به مسیر‌های دریایی است و در هفته‌های اخیر با کندی مواجه شده، اما فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید در مرز‌های شرقی کشور توانسته است بخشی از این فشار را تعدیل کند.

عضو اتاق تهران با تأکید بر اینکه صادرات محصولات معدنی هیچ‌گاه متوقف نشده است، خاطرنشان کرد: بخش معدن یکی از معدود حوزه‌های اقتصادی است که به محض تسهیل شرایط تجارت خارجی و بازگشت ثبات به بازار، قابلیت بازیابی سریع و حتی ورود به فاز رشد را دارد.