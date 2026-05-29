کارشناس حوزه انرژی در کهگیلویه و بویراحمد از مردم و دستگاه‌های اجرایی خواست با رعایت الگوی مصرف، از خاموشی ناخواسته جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، صفایی کارشناس حوزه انرژی در استان از مشترکان خواست: با توجه به افزایش دما و رشد مصرف انرژی، برای مدیریت مصرف برق و جلوگیری از هرگونه خاموشی ناخواسته، به‌ ویژه در ساعات اوج مصرف یعنی بازه زمانی ۱۲ تا ۱۷ و همچنین ۲۰ تا ۲۳ همکاری لازم را با مجموعه صنعت برق داشته باشند.

وی از مشترکان بخش تجاری هم خواست از لامپ‌های پرمصرف استفاده نکنند و ریسه‌ها و چراغ‌های تزیینی را نیز خاموش نگه دارند. صفایی افزود: مشترکان بخش تجاری هنگام تعطیلی محل کسب‌وکار، علاوه بر خاموش کردن وسایل سرمایشی، از خاموش بودن تابلوهای تبلیغاتی خود نیز اطمینان یابند؛ چرا که در بسیاری از نقاط شهر شاهد روشن بودن تابلوهای تبلیغاتی در طول روز هستیم.

کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: در مناطق سردسیری استان توصیه می‌شود مشترکان از دور کند کولرهای آبی استفاده کنند و در مناطق گرمسیری نیز دمای سیستم‌های سرمایشی را در حد استاندارد تنظیم کنند تا از افزایش بی‌رویه مصرف جلوگیری شود.

صفایی با اشاره به مصوبه هیات وزیران در خصوص ساعات کاری ادارات بیان کرد: بر اساس ابلاغیه دولت، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از ۷ تا ۱۳ تعیین شده و انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها این موضوع را مدنظر قرار دهند.

وی ادامه داد: کاهش حداقل ۴۰ درصدی مصرف برق در ساعات اداری و ۷۰ درصدی در ساعات غیراداری برای دستگاه‌های اجرایی الزامی است.

صفایی با بیان اینکه همه ادارات موظف‌اند از خاموش بودن تجهیزات غیرضروری اطمینان حاصل کنند گفت: مدیران این موضوع را به زیرمجموعه‌های خود نیز ابلاغ کنند تا خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود.

صفایی از برخورد با ادادات پرمصرف و ابلاغ به صورت مکتوب به همه دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: در صورتی که دستگاهی این الزامات را رعایت نکند، ابتدا به‌عنوان اخطار برق آن مجموعه قطع خواهد شد و پس از ۳۰ دقیقه مجدداً وصل می‌شود. این روند در صورت تکرار ادامه خواهد داشت و در مرحله سوم، برق دستگاه اجرایی تا ۲۴ ساعت قطع خواهد شد.