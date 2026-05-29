پخش زنده
امروز: -
معاون ترویج موسسه انتشاراتی سوره مهر پنج کتاب پرفروش این ناشر در نمایشگاه مجازی کتاب امسال را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد مهدی شیخ صراف با حضور در برنامه «کتاب هفته» شبکه خبر گفت: این کتابها به ترتیب عبارت بودند از:انسان و رسانه و عربیکا هر دو عنوان کتاب از وحید یامین پور، سرگذشت استعمار ویژه کودک و نوجوان نوشته مهدی میرکیایی، کتاب نیست از فاضل نظری و صبح شام روایت بحران سوریه نوشته شهید امیرعبداللهیان.
وی با اشاره به استقبال مردم از کتابهای حوزه مقاومت افزود: کتابهای دفاع مقدس و حوزه مقاومت این روزها مورد توجه قرار گرفته است، چون نگارش کتاب زمان بر است و الان این کتابها در دسترس هستند.
وی همچنین درخصوص شرایط برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب گفت: کار به هرحال پرزحمت بوده و ناشران قدردان هستند، اما تبلیغات شهری بسیار کم بود و حتی از ظرفیت فضای مجازی هم به درستی استفاده نشد که همین موضوع باعث شد تا کتابها از استقبال خوبی برخوردار نباشند.
نمایشگاه مجازی کتاب تهران از ۲۶ اردیبهشت به مدت ده روز در سامانه خانه کتاب و ادبیات ایران برپا شد.
بیش از هفتصد هزار نسخه کتاب در این ایام به فروش رفت.