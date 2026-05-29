هواشناسی اعلام کرد: فردا گروه‌های حساس به علت ورود گرد و غبار به شیراز از حضور در فضا‌های باز خودداری کنند.

پیش بینی ورود گرد و غبار به شیراز ؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس اداره پیش بینی هواشناسی فارس گفت: فردا علاوه بر وزش باد، حضور گرد و غبار در مناطق غربی و مرکز استان از جمله شیراز محسوس است و توصیه می‌شود گروه‌های حساس از خروج غیرضروری خودداری کنند.

علیزاده افزود: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که فعلاً تا یک هفته آینده و حتی بیشتر، پیش‌بینی بارندگی برای استان فارس وجود ندارد و در ساعات بعد از ظهر نیز وزش باد در استان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: نکته مهم برای فردا شنبه نهم خرداد علاوه بر وزش باد، گرد و غبار رقیق در نقاط مختلف استان است.

این پدیده در بخشی از مناطق غربی شدیدتر خواهد بود و حتی در بخش‌هایی از مرکز استان، از جمله شیراز، گرد و غبار کاملاً محسوس و قابل مشاهده خواهد بود.

علیزاده تاکید کرد: با توجه به شرایط جوی، به کسانی که دارای بیماری‌های ریوی و قلبی هستند، سالمندان، کودکان و مادران باردار توصیه می‌شود فردا شنبه نهم خرداد از حضور در فضای باز خودداری کنند.

در زمینه شرایط دمایی، با توجه به افزایش دمای یک تا دو روز گذشته، انتظار می‌رود هوای گرم در نقاط مرکز و جنوب استان تا هفته آینده ماندگار باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود در اواسط هفته آینده، مجدداً شاهد افزایش دما در استان باشیم.