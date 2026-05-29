کارشناسان بهداشت محیط کیش با حضور در مراکز و اماکن مختلف بر ضرورت آگاهی‌بخشی درباره ضرر‌های مصرف دخانیات و مقابله با تبلیغات فریبنده آن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: شعار امسال هفته ملی بدون دخانیات، افشاى جذابیت‌ها و تبلیغات دروغین براى نسل عارى از دخانیات، یادآوری می‌کند که فریب تبلیغات پر زرق‌وبرق را نخوریم.

کارشناسان مرکز بهداشت کیش، در کنار شما هستند تا با آگاهی از خطرات قلبی و تنفسی، گامی بلند به سوی جامعه‌ای سالم‌تر برداریم.

فراموش نکنید که ترک دخانیات، نه تنها عمر شما را طولانی‌تر می‌کند، بلکه آینده‌ای روشن‌تر برای فرزندانمان رقم می‌زند.

روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: مسیر سلامتی با یک تصمیم ساده شروع می‌شود.