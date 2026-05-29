امام جمعه کلارآباد: تاریخ نشان داده هر جا ملتها به خدا تکیه کردند پیروز شدند و هر جا به قدرتهای مادی دل بستند شکست خوردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امام جمعه کلارآباد در خطب های نماز جمعه امروز گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید حقیقت بزرگ اللهاکبر را با جان و دل باور کنیم.
حجتالاسلام ملکی افزود :این شعار فقط یک ذکر زبانی نیست روح مقاومت ملت ماست، ما با اللهاکبر انقلاب کردیم، با اللهاکبر در مقابل طاغوت ایستادیم و با همین ایمان، در برابر همه قدرتهای استکباری دنیا خواهیم ایستاد.
وی تصریح کرد : اللهاکبر یعنی خدا بزرگتر از همه قدرتهاست بزرگتر از ناوهای جنگی بزرگتر از جنگندههای پیشرفته، بزرگتر از زرادخانههای نظامی و بزرگتر از همه فرعونهای زمان، خداوند متعال از همه قدرتهای پوشالی عالم برتر و غالب است.
امام جمعه کلارآباد گفت: تاریخ نشان داده هر جا ملتها به خدا تکیه کردند پیروز شدند و هر جا به قدرتهای مادی دل بستند شکست خوردند.
حجتالاسلام ملکی افزود: ملت عزیز ایران بارها این حقیقت را تجربه کرده است، حادثه طبس نمونهای روشن از نصرت الهی بود آنجا که اراده خداوند، هیمنه آمریکا را در هم شکست و نشان داد که قدرت الهی فوق همه محاسبات مادی است.
وی تصریح کرد: امروز نیز دشمنان این ملت خیال میکنند با فشار، تهدید، تحریم و جنایت میتوانند ملت ایران را از مسیر حق عقب برانند؛ اما این ملت نشان داده که با فرهنگ شهادت و مقاومت زنده است، خون شهیدان، سرمایه اقتدار این کشور است و هر قطره آن درخت انقلاب را تنومندتر میکند.
خطیب جمعه کلارآبادبا اشاره به اینکه، مردم عزیز ما باید در صحنه باشند، و با وحدت و بصیرت از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کنندگفت: حضور مردم در اجتماعات، راهپیماییها و صحنههای حمایت از نظام اسلامی، پشتوانه نیروهای مسلح و عامل اقتدار ملی است، هرچه وحدت و مطالبهگری ملت بیشتر باشد، دشمن احساس ضعف و عقبنشینی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: ما معتقدیم عزت ملت ایران در سایه مقاومت، ایستادگی و توکل بر خداوند متعال حفظ خواهد شد، دشمن بداند که ملت ایران در برابر ظلم و جنایت سکوت نخواهد کرد و همواره مدافع مظلومان و خونهای بهناحق ریختهشده خواهد بود