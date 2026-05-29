از استقبال مردم شیراز از علیاکبر غریبشاهی، ملی پوش قهرمان پاراوزنهبرداری فارس تا حضور ملی پوش فارس در رده بندی رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی را در این بسته خبری بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مردم شیراز از علیاکبر غریبشاهی، ملی پوش قهرمان پاراوزنهبرداری فارس به گرمی استقبال کردند.
کاروان پاراوزنهبرداری کشورمان با نام شهید ماکان نصیری، از شهدای دانشآموز مدرسه میناب راهی این مسابقات در الجزایر شد و علیاکبر غریبشاهی دو نشان طلای این رقابتها را کسب کرد.
قهرمانی زودهنگام تیم ملی ایران در رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا // غلامیان ملی پوش فارس در رده بندی به مصاف حریفان رفت.
مسابقات ۳ وزن پایانی رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا صبح امروز در شهر دانانگ ویتنام برگزار شد و در وزن ۸۰ کیلوگرم مهدی غلامیان ملی پوش فارس با کسب یک پروزی و یک شکست به دیدار رده بندی رفت.
غلامیان در این دیدار مقابل نماینده قزاقستان قرار میگیرد.
تیم ملی ایران با کسب ۶ نشان طلا و حضور ۳ نماینده کشورمان در دیدارهای نهایی و رده بندی، قهرمان زودهنگام این مسابقات شد.
اردوی آماده سازی تیم کشتی فرنگی جوانان از فردا در شیراز برگزار میشود و علیرضا امیری، محمدرضا غلامی و ایلیا علیخانی از فارس به این اردو دعوت شدهاند.
رقابتهای کشتی فرنگی شهرستان شیراز گرامیداشت شهید ورزشکار محمد حسین بیات برگزار شد و در پایان از خانواده این شهید گرانقدر جنگ تحمیلی سوم تجلیل شد.