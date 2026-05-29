گرم‌ترین روز بهار تا ظهر امروز در گیلان را مردم شهرستان رودبار با دمای ۴۴ درجه سلسیوس تجربه کردند، اما سامانه خنک و بارشی تا ساعاتی دیگر به استان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی استان امروز گفت: هوای مناطق مختلف استان امروز گرم و تابستانی بود به طوری که در رودبار ظهر امروز دمای ۴۴ درجه سلسیوس به ثبت رسید.

محمد دادرس با اشاره به اینکه تا ساعات آینده با ورود سامانه بارشی و شمالی شدن جریانات جوی در گیلان هوای این استان با کاهش محسوس دما همراه خواهد بود افزود: بر اساس پیش بینی‌ها امروز گیلانی‌ها از فاصله زمانی ظهر تا غروب، حدود ۱۰ درجه کاهش دما را تجربه خواهند کرد.

وی با بیان اینکه سامانه خنک و بارشی تا روز دوشنبه هفته آینده در گیلان فعال خواهد بود گفت: بارش‌ها در برخی ساعات و برخی مناطق شدید پیش بینی شده است.

به گفته مدیر کل هواشناسی گیلان، دریای خزر در گیلان از عصر امروز با ارتفاع موج بیش از یک و نیم متر برای فعالیت‌های دریانوردی نامناسب است.