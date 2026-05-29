هرگونه تنزل از توحید خالص، جامعه را به فساد و بدبختی دچار میکند
خطیب جمعه بوکان گفت: هرگونه تنزل از توحید خالص، جامعه را به فساد و بدبختی دچار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
ماموستا عباس احمدی امام جمعه بوکان در خطبههای این هفته نماز جمعه، ضمن تبریک عید سعید قربان و آرزوی قبولی حج حاجیان، بر لزوم توزیع کامل قربانی وجوبی انسان بین نیازمندان تأکید کرد.
وی هشدار داد هرگونه تنزل از توحید خالص، جامعه را به فساد و بدبختی دچار میکند.
ماموستا عباس احمدی، امام جمعه بوکان، در خطبههای نماز جمعه این هفته که در مصلی بزرگ این شهر برگزار شد، با تبریک فرارسیدن عید قربان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات حجاج بیتالله الحرام، فرمودند: از خداوند متعال طلب بخشش و افزونی نعمات داریم. سنت قربانی کردن را به جای آرید و گوشت قربانیها را بین مستمندان و نیازمندان توزیع کنید. تأکید میکنم اگر به هر دلیلی قربانی کردن یک انسان وجوب پیدا کند، حتماً باید گوشت آن قربانی کاملاً بین مستمندان تقسیم شود و خود فرد قربانیکننده از آن نخورد.
امام جمعه بوکان در ادامه خطبهها به بزرگداشت یاد و خاطره دو تن از فرماندهان والامقام انقلاب اسلامی پرداخت و اظهار داشت: شهید حاج غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، و شهید حاج محمد پاکپور، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به دست استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل به شهادت رسیدند. این عزیزان عمر خود را در راه خدمت به اسلام، انقلاب و محرومان صرف کردند.
وی گفت:شهید پاکپور فرماندهی مقتدر و بیادعا بود و شهید سلیمانی با نگاه مردمی و جهادی خود، سازمان بسیج را به پایگاه عظیم توانمندسازی محرومان تبدیل کرد. برای آنان از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت و برای شما صبر و اجر مسئلت داریم و آرزوی نابودی کامل ظالمان و دشمنان اسلام و انقلاب در سراسر جهان را داریم.
ماموستا احمدی با اشاره به ادامه مباحث جلسات قبل در باب یکتاپرستی، خاطرنشان کرد: ما باید به خداپرستی و خدادوستی فخر کنیم و از فخرفروشی به خلق بپرهیزیم.
خطیب جمعه بوکان افزود: انشاءالله که در دنیا به عنوان مسلمان و مومن واقعی زندگی کنیم و با سربلندی و ایمان کامل به پیشگاه پروردگار بازگردیم. از انجام عبادت در هیچ جمعی نترسید، حتی اگر آن جمع، اهل دین نباشند. امروز بشر بتهای جدیدی ساخته است؛ نمیگویند بت میپرستند، اما پول، ثروت، قدرت و شهوت، همان بتهایی هستند که در این دنیا مورد پرستش قرار میگیرند.
وی افزود: بعضی تصور میکنند اگر به فلان شخص قدرتمند یا فلان جناح سیاسی متصل نباشند، نمیتوانند در دنیا موفق شوند. این خود شرک است. پیامبر خدا (ص) فرمود: لَعَنَ اللَّهُ عَبْدَ الدِّینَارِ وَ عَبْدَ الدِّرْهَمِ، یعنی لعنت خدا بر بنده دینار و درهم و کسی که بنده پول و زنان است.
وی گفت:بدون قدرت لایزال الهی هیچ امری ممکن نیست. ارتباط خود را با خدا محکم کنید، همه نیازهایتان را از او بخواهید و این اصل را در هیچ حالی فراموش نکنید.
خطیب جمعه بوکان تصریح کرد: گر تمام قدرتهای دنیوی بخواهند شما را از خوشبختی محروم کنند، اما اراده خداوند بر سربلندی شما باشد، هیچگاه نمیتوانند به شما آسیبی برسانند. فقط خداوند متعال است که اسباب پیشرفت و موفقیت را فراهم میکند. مسلمان، آزاده است و بنده هیچ شخص و هیچ تفکر باطلی غیر از قدرت لایزال الهی نخواهد بود.
ماموستا احمدی گفت: خداوند متعال درسوره انبیاء، آیه ۲۲ قرآن کریم میفرماید: لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، یعنی اگر در آسمان و زمین، معبودهایی جز الله وجود داشت، هر دو آسمان و زمین تباه میشدند.
امام جمعه بوکان در تشریح این آیه گفت: خداوند یکی است و قرآن میفرماید اگر در کائنات چند خدا بود، نظم عالم به فساد کشیده میشد. اگر یک ذره از توحید خالص تنزل کنیم، همه مصیبتها بر سرمان میریزد و سرگردان و بدبخت خواهیم شد.
ماموستا احمدی در پایان خاطرنشان کرد: در عید قربان، سرگذشت ابراهیم خلیلالله (ع) را به یاد میآوریم؛ کسی که الگوی راستین خداپرستی و توحید بود. رمی جمرات، سنگ زدن به شیطان و قربانی کردن، نمادی از پیروی از سنت الهی و مبارزه با شرک، شیطان و معصیت است. اگر دنیای اسلام با توکل به خدا دست در دست هم دهند، هیچ قدرتی یارای مقابله با آنان را نخواهد داشت.