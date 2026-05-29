امام جمعه کرمان در خطبه‌های نماز جمعه امروز کرمان، ضمن سفارش به تقوا، با تأکید بر اینکه وابستگی به بیگانگان، ملت را از استعداد ظهور محروم می‌کند، گفت: رسالت انبیا ایجاد استقلال و آزادگی واقعی در چهارچوب شریعت اسلامی است.

استقلال و آزادگی شرط اصلی ظهور است / امروز میدان جنگ، خیابان و دیپلماسی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی در خطبه‌های نماز جمعه امروز کرمان، ضمن سفارش به تقوا، با تأکید بر اینکه وابستگی به بیگانگان، ملت را از استعداد ظهور محروم می‌کند، گفت: رسالت انبیا ایجاد استقلال و آزادگی واقعی در چهارچوب شریعت اسلامی است.

امام جمعه کرمان در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به "روز غدیر" و "عاشورا" به عنوان دو بال اجرایی‌سازی اسلام، تصریح کرد: غدیر برای نصب امامت و عاشورا برای ایستادگی تا پای شهادت بر سر ولایت بود و این دو در کنار هم، انقلاب اسلامی را به وجود آوردند.

وی با گرامیداشت سالگرد امام خمینی (ره)، عملیاتی کردن عاشورا و غدیر را از دستاوردهای بی‌نظیر ایشان دانست و افزود: امروز ثمره این مسیر، ایستادگی ملت ایران و تبدیل شدن به "امام امت‌ها" است.

حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی با تأکید بر اینکه شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» باید شعار هر آزادیخواهی در جهان باشد، به تحلیل میدان‌های جدید جنگ پرداخت و گفت:

۱. میدان دیپلماسی: دشمن در صدد جبران شکست نظامی خود از طریق گرفتن امتیاز است که باید با دفاع همه جانبه از حقوق ملت خنثی شود.

۲. میدان خیابان: امروز مهمترین عرصه نبرد، میدانداری مردم است. باید مراقب نفوذ دشمن و ایجاد اختلاف و درگیری اجتماعی بود.

خطیب جمعه کرمان در ادامه با اشاره به هفته مبارزه با مواد مخدر، این بلای خانمان‌سوز را نیازمند همدلی همگانی دانست و از مردم خواست با حفظ وحدت و همبستگی، در آستانه ماه محرم، آماده لبیک به فرمان رهبری باشند.

وی در پایان، ولادت امام هادی (ع) و عید سعید غدیر را تبریک گفت و یاد اسوه ایثار، سید علی اکبر ترابی را گرامی داشت.