پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از وقوع ۴ فقره تصادف فوتی در اولین هفته خرداد ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار سید ابوالفضل موسویپور گفت: حوادثی که به مرگ ۱ نفر عابرپیاده،۳ نفر موتورسوار و مصدومیت یک نفر انجامید. بررسیها نشان میدهد عدم توجه به جلو، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه و واژگونی موتورسیکلت، عامل اصلی این رخدادها بوده است.
سردار موسویپور در تشریح تصادفات، در هفتهای که گذشت گفت: روز شنبه مورخ ۲ خرداد ماه ۲ حادثه مرگبار در نقاط مختلف پایتخت ثبت شده است:حادثه اول شنبه ساعت ۰۰:۳۰ نیمه شب:این سانحه که در مسیر شمال به جنوب بزرگراه آزادگان، پل فتح لاین اصلی بوقوع پیوست. راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توجه به جلو ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با عابرپیادهای که به صورت ناایمن در حال تردد غیرمجاز از عرض بزرگراه مذکور بود، برخورد میکند که در پی این اتفاق عابرپیاده (مردی ۵۶ساله) در اثر شدت ضربه و جراحات واردشده در دم جان خود را از دست داد.حادثه دوم ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ شنبه ساعت ۰۱:۰۶ نیمه شب:این تصادف در بزرگراه شهید باکری به سمت جنوب، بعد از بزرگراه آبشناسان اتفاق افتاد؛ که در آن راننده یک دستگاه سواری فولکس به علت عدم توجه به جلو ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد میکند که در پی این اتفاق راکب موتورسیکلت مردی ۲۳ساله به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت جراحات واردشده در دم فوت شد و سرنشین آن (خانمی ۲۱ ساله) مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.حادثه سوم یکشنبه ساعت ۰۳:۰۲ نیمه شب:این تصادف که در مسیر غرب به شرق خیابان هلال احمر نرسیده به میدان رازی رخ داد؛ که در آن راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده، که در پی این اتفاق راننده (مردی ۳۰ ساله) به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی، شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.حادثه آخر دوشنبه ساعت ۱۰:۴۲:این تصادف در مسیر شمال به جنوب بزرگراه چمران، روبروی بوستان گفتوگو داخل زیر گذر بوقوع پیوست؛ که در آن راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده و با دیواره زیر گذر برخورد میکند، که در اثر این حادثه راننده موتورسیکلت (مردی ۵۹ ساله) به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت ضربه واردشده به سر در دم فوت شد.
سردار موسویپور در پایان به همه کاربران ترافیکی توصیه کرد: موتورسواران: کلاه ایمنی را جدی بگیرید؛ در بیشتر فوتیهای این هفته، ضربه به سر عامل اصلی بود.