امام جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به جایگاه حج به عنوان یکی از ارکان پنج‌گانه اسلام، این فریضه را نماد عظمت، اقتدار و وحدت جهان اسلام دانست و بر پیام برائت از نظام سلطه و مبارزه با استکبار در مناسک حج تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ماموستا مامد کشی‌نژاد، امام جمعه اهل سنت ارومیه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با استناد به آیه «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا» (آل عمران: ۹۷)، حج را عبادتی دانست که بر هر مسلمان مستطیع واجب بوده و هدف آن تقوا و نزدیکی به خداوند است.

وی با بیان اینکه حج تجلی وحدت و قدرت مسلمانان در یک مکان، یک زمان با لباس و نیت واحد است، به حدیث پیامبر اکرم (ص) که فرمود «الحَجُّ عَرفة» اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین بخش حج، وقوف در عرفات است که نماد اتحاد و همبستگی مسلمانان بوده و این تجمع عظیم، قدرت اسلام را در برابر دشمنان به نمایش می‌گذارد.

امام جمعه اهل سنت ارومیه حج را فرصتی مناسب برای اعلام برائت از نظام سلطه و ظلم دانست و اظهار داشت: مناسک رمی جمرات، نماد مبارزه با شیطان و نشان‌دهنده نفی شر و استکبار است. وی به حدیث پیامبر (ص) که فرمود «الحَجُّ المبرورُ لیسَ لهُ جزاءٌ إلا الجنة» استناد کرد و خاطرنشان ساخت که حج راهی برای پاک‌سازی و نفی ظلم و ستم است.

ماموستا کشی‌نژاد با اشاره به اینکه «رمی جمرات، رمی شیطان است»، شیطان را نماد شر، فساد و استکبار خواند و با استناد به آیه «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آل عمران: ۱۰۳)، حج را نماد پیروی کامل از قرآن و اتحاد بر محور آن دانست و تأکید کرد: باید همواره به عروه‌الوثقی یعنی قرآن چنگ بزنیم و از تفرقه پرهیز کنیم.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به حدیث پیامبر (ص) که فرمود «مَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ فِی تَوَادِّهِمْ وَ تَرَاحُمِهِمْ ... مَثَلُ الْجَسَدِ»، حج را فرصتی برای تقویت روحیه اخوت، همدلی و همبستگی میان مسلمانان توصیف کرد و گفت: این فریضه پیام وحدت را به جهانیان می‌رساند.

امام جمعه اهل سنت ارومیه در پایان خاطرنشان کرد: حج نه تنها یک عبادت فردی، بلکه حرکتی جمعی و اجتماعی است که می‌تواند جامعه اسلامی را به سمت عدالت، همبستگی و عزت سوق دهد و مسلمانان باید در مسیر تقوا، اتحاد و پیروی از قرآن حرکت کرده و در برابر شر و ظلم ایستادگی کنند.