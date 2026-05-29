نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، در شرایط کنونی تنها یک توصیه اداری نیست، بلکه یک تکلیف شرعی و حرکت در مسیر جبهه مقاومت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بوشهر با تأکید بر لزوم رعایت الگوی مصرف در شرایط حساس کنونی، صرفه‌جویی در منابع انرژی را مصداق بارز یک حرکت انقلابی و جهادی دانست.

وی با اشاره به تداوم گرمای شدید و لزوم پایداری شبکه توزیع، اظهار داشت: هر چراغی که هوشمندانه خاموش می‌شود و هر میزان آبی که در مصرف آن صرفه‌جویی می‌گردد، به مثابه یاری‌رسانی به کشور در خط مقدم دفاع مقدس اقتصادی است.

آیت الله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت معیشتی مردم واکنش نشان داد و تأکید کرد: رهاسازی بازار به بهانه تحلیل‌های غلط اقتصادی، حکمرانی نکردن است. از مسئولان اجرایی و قضایی انتظار می‌رود با اشراف کامل بر چرخه تولید تا فروش، با محتکران و اخلالگران برخورد قاطع کنند و با گسترش بازار‌های مستقیم کالا (تولید به مصرف)، بار گرانی‌های کاذب را از دوش مردم بردارند.

خطیب جمعه بوشهر در ادامه با اشاره به مفاهیم بلند شعار "الله‌اکبر"، آن را عامل ۴۷ سال ایستادگی ملت ایران در برابر طاغوت‌ها و استکبار جهانی دانست و افزود: این شعار با مفاهیم معرفتی عمیق، چنان قدرتی به مردم بخشیده که پس از شهادت رهبر فرزانه انقلاب، ملت با همین روحیه در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده و پیروزی‌های مکرری را رقم زده‌اند که در تاریخ بی‌نظیر است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه دشمنان اسلام از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه در تاریخ پر از جنایت علیه امت اسلامی هستند، بیان کرد: کشور‌های اسلامی باید بدانند حضور آمریکا در منطقه نه برای امنیت، بلکه برای تسلط بر منابع و تضعیف امنیت منطقه است. اگر کشور‌های اسلامی کنار هم قرار گیرند، به قدرت اول جهان تبدیل خواهند شد و اگر به آمریکا پایگاه نظامی ندهند، منطقه ما ناامن نمی‌شود. هیچ انسان عاقلی نباید سرزمین خود را برای حمله به برادران مسلمانش در اختیار دشمن قرار دهد.

وی در بخش دیگری به نقش مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مجلس رکن قانون‌گذاری و عصاره تفکرات مردم انقلابی است. نمایندگان باید از جنس ملت باشند و با اولویت‌بندی نظام مسائل کشور، دغدغه‌های معیشتی، رونق تولید، اشتغال و مبارزه با فساد را در رأس فعالیت‌های خود قرار دهند و از پرداختن به مسائل فرعی که مانع پیشرفت اصلی است، بپرهیزند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با گرامیداشت دهه امامت و ولایت بیان کرد: غدیر یک واقعه کوچک تاریخی نیست، بلکه تابلوی حقیقت‌نمای بشریت است. باید فرهنگ غدیر را در جامعه نهادینه کرده و فضا را رنگ و بوی علوی ببخشیم. از تلاش‌های جهادی بنیاد بین‌المللی غدیر در استان تشکر می‌کنم و از همه می‌خواهم در این راه یاری‌گر باشند.

آیت‌الله صفایی بوشهری در پایان بر لزوم داشتن آرایش جنگی مسئولین در خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد و گفت: مردم ما امتحان خود را پس داده‌اند و مسئولین نیز باید با روحیه جهادی و در صحنه بودن، مشکلات را حل کنند؛ چرا که مردم مشکلات را تحمل می‌کنند، اما تحمل بی‌عدالتی را ندارند.