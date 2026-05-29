امام جمعه تبریز با هشدار درباره اختلافافکنی در شرایط حساس کنونی کشور گفت: همه دلسوزان اسلام، انقلاب اسلامی و ایران باید مراقب سوء استفاده دشمن باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل در خطبههای نماز جمعه تبریز در مصلای امام خمینی تصریح کرد: نباید اختلافات ـ حتی اختلافات سلیقهای و موجه ـ به تفرقه و نزاع تبدیل شود؛ چرا که دشمنان مترصد سوءاستفاده از کوچکترین شکافها هستند.
وی با اشاره به برخی نگرانیها درباره موضع ایران درباره جبهه مقاومت اظهار کرد: عزیزان نگران نباشند؛ برخیها میگویند ایران در فکر لبنان، غزه، فلسطین و یمن نیست، در حالی که این ملتها جان و جگر ما هستند. برخی مسائل را ما میدانیم و برخی را نمیدانیم و قرار نیست هر آنچه مربوط به جبهه مقاومت و میدان نبرد است برای همه بازگو شود.
وی افزود: دیدیم که حزبالله لبنان از مردم ایران به خاطر حمایت شرافتمندانه و عزتمندانه از جبهه مقاومت تشکر کرد و این تشکر نشان میدهد که آنان بهخوبی میدانند جمهوری اسلامی ایران چگونه و با چه شیوهای از محور مقاومت حمایت میکند.
خطیب نمازجمعه تبریز ادامه داد: امروز تنگه هرمز و مدیریت آن در اختیار ایران است و عبور و مرور، باز و بسته بودن آن، تحت مدیریت جمهوری اسلامی قرار دارد. همچنین مشاهده شد که آمریکای خبیث در روزهای گذشته با حمله به منطقهای در خاک کشورمان، با پاسخ سریع و قاطع ایران مواجه شد.
وی متذکر شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بهعنوان فرمانده کل قوا، کشور را با اقتدار مدیریت میکنند و مسئولان نیز هماهنگ با رهبری، در مسیر حل مشکلات کشور گام برمیدارند. رزمندگان اسلام هم با صلابت و اقتدار ایستادهاند و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل خاطرنشان کرد: تنها وظیفه مردم در این روزها، حفظ اتحاد، همدلی و اطاعت از رهبر معظم انقلاب است. مردم باید با حضور منظم، باشکوه و مقتدرانه در صحنه اعلام کنند که هر زمان رهبر انقلاب فرمان حضور بدهند، با تمام توان در میدان حاضر خواهند شد؛ چرا که این ملت برای آرمانهای خود حتی جانفشانی خواهد کرد.
وی افزود: دشمن امروز دچار سردرگمی و آشفتگی شده و باید بداند که ناچار است شروط رهبر انقلاب و ملت ایران را بپذیرد. ملت بزرگ، قهرمان و سرافراز ایران تا اخراج کامل دشمنان از منطقه، آرام و ساکت نخواهد نشست.
امام جمعه تبریز در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به حل مشکل فاز دوم خاوران تبریز بیان کرد: هفته گذشته از مسئولان خواسته بودم مشکل ۳۰ ساله فاز دوم خاوران تا پایان خرداد تعیین تکلیف و حل شود که خوشبختانه با همدلی و هماهنگی مسئؤلان، این مسئله در هفته گذشته حل شد.
وی با تأکید بر اینکه فلسفه مسئولیت، خدمت به مردم است گفت: اگر مردم از عملکرد مسئؤلان رضایت نداشته باشند، بودن و نبودن مدیران هیچ تفاوتی نخواهد داشت و مسئولیت بدون پشتوانه مردم معنایی ندارد. هر زمان مدیران با وحدت و انسجام کنار هم قرار گرفتهاند، مشکلات مردم نیز با سرعت بیشتری حل شده است و امروز بیش از هر زمان دیگری کشور به همدلی نیاز دارد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه خطبه ها با اشاره به سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) اظهار کرد: هنوز امام را آنگونه که باید نشناختهایم و نمیدانیم آن بزرگوار چه تحول عظیمی در دنیا ایجاد کرد. اگر قرن اخیر را «قرن امام خمینی» بنامیم، سخنی بهگزاف نگفتهایم؛ چراکه امام خمینی (ره) نهتنها ملت ایران، بلکه جهان را متحول کرد.
وی افزود: دوست و دشمن معترفاند که امام خمینی (ره) در عین حال که سیاستمداری مقتدر بود، عابدی وارسته، شجاع، پرصلابت در برابر دشمنان و مهربان و رئوف به مؤمنان به شمار میرفت، اما متأسفانه ما آنگونه که شایسته است، عظمت شخصیت ایشان را درک نکردیم.
خطیب نماز جمعه تبریز ادامه داد: شهیدان همواره از امام امت با عظمت یاد میکردند و میفرمودند هرچه داریم از امام امت داریم. الحمدلله خلف صالح ایشان نیز طی ۳۷ سال گذشته با اقتدار، جامعه را رهبری و در نهایت نیز با خون خود، درخت تنومند انقلاب اسلامی را آبیاری کردند. امروز نیز خلف صالح امام، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، با صلابت و اقتدار همان مسیر نورانی را ادامه میدهند.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به جایگاه رفیع واقعه غدیر خم، تبیین مسأله امامت و ولایت را لازم دانست و گفت: غدیر عصاره نبوت و رمز نجات امت است. وی با اشاره به منزلت بیبدیل حضرت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام)، غدیر را نقطه اوج تبیین ولایت دانست و اظهار کرد: غدیر نهتنها یک واقعه تاریخی، بلکه میثاقی الهی برای استمرار خط رسالت در قالب امامت است.
امام جمعه تبریز تصریح کرد: عید سعید غدیر خم «عیداللهالاکبر» است و دین مبین اسلام، عالیترین مسئله در تشکیل جامعه و نظام اسلامی را در مسئله غدیر متجلی کرده است.
وی افزود: غدیرخم، عید الله الاکبر است زیرا که در این روز نعمت ولایت و امامت که بزرگترین موهبت الهی و موجب اکمال دین بوده، مقرر شده است. پیام غدیر این است که شیعه هرگز زیر بار ذلت نمیرود و تبیین این موضوع امروز یک رسالت عظیم و حیاتی است.