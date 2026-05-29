فلسفه حج برائت از مشرکین است
امام جمعه شهرستان پیرانشهر گفت:فلسفه حج برائت از مشرکین است .
ماموستا هاشم آباد گفت: عید سعید قربان را به همه مسلمانان تبریک میگویم. خداوند متعال حج را بر مسلمانان واجب کرده است که فلسفه والایی دارد. حج، رکن پنجم اسلام و ترکیبی از عبادت معنوی، جسمانی، سیاسی و اجتماعی است.
وی افزود: با اینکه خداوند فرموده از رگ گردن به شما نزدیکترم، اما در حج، قربت الهی بیشتر احساس میشود. یکدستی لباس حجاج نشان میدهد که هیچ تفاوتی بین آنان وجود ندارد. اگر توان مالی دارید، حج از واجبات است. منفعت حج در این است که مسلمانانی از همه کشورها با وحدت، محبت و برادری، اعمال خود را انجام میدهند.
ماموستا هاشم آباد اشاره کرد: محبت و اخوت در حج به وضوح دیده میشود. حاجیان از همه ملتها، یکصدا از شیطان برائت میجویند. فلسفه روز عرفه این است که خداوند فرشتگان را میفرستد و هر کس در این روز به دعا و مناسک بپردازد، مشمول عفو الهی میشود.
وی تصریح کرد: مسلمانان در روز عرفه از مشرکان و مستکبران بیزاری میجویند. این سنت پیش از اسلام نیز وجود داشت و امروز نیز مسلمانان در مناسک حج، انزجار خود را از مستکبران جهانی اعلام میکنند.
امام جمعه شهرستان پیرانشهر در ادامه با تأکید بر مبارزه با مستکبران خونخوار خاطرنشان کرد: آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی در جهان خونخواری میکنند و اجازه نمیدهند مسلمانان حرفی بزنند یا اعتراض کنند. مستکبران از دیرباز با اتحاد مسلمانان مخالف بودهاند و همواره در تلاش برای نابودی اسلام از طریق ایجاد تفرقه و اختلاف میان امت اسلامی هستند.
وی گفت:آنان با توطئههای پیچیده، کشورهای اسلامی را درگیر جنگهای نیابتی و نفاق میکنند تا مسلمانان به جای مقابله با دشمن مشترک، به جان یکدیگر بیفتند. اوج جنایت مستکبران این است که هر روز با حمایت از گروهکهای تکفیری و تجهیز رژیم اشغالگر، شاهد به شهادت رسیدن دهها مسلمان بیگناه در غزه و یمن و دیگر نقاط جهان هستیم. آنان از هر فرصتی برای تضعیف روحیه جهاد و مقاومت استفاده کرده و با تبلیغات گسترده رسانهای، چهره ستمگران را مظلوم جلوه میدهند.
وی در پایان افزود: متأسفانه تفرقهافکنی مستکبران باعث شده است که هر روز مسلمانان بیشتری به شهادت برسند. وظیفه ما این است که با هوشیاری و اتحاد، نقشههای آنان را خنثی کنیم و با الگوگیری از مناسک حج، برائت از مستکبران را در همه عرصههای زندگی سیاسی و اجتماعی خود حفظ کنیم.