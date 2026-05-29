به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، امام جمعه شهرستان سوادکوه، امروز در خطبه‌های نماز جمعه پل‌سفید، ضمن تبیین جایگاه معنوی نماز جمعه، بر نقش مسئولان در تقویت این فریضه و همچنین ضرورت برخورد با ناهنجاری‌های اخلاقی در مناطق گردشگری تأکید کرد.

حجت‌الاسلام بابایی با ابراز نگرانی از کمرنگ شدن حضور در نماز جمعه در برخی مناطق و شهر‌های کوچک، این وضعیت را نیازمند آسیب‌شناسی دانست.

وی با انتقاد از بی‌توجهی برخی مسئولان به این فریضه، آن را «ظلم به دین و نادیده گرفتن حق الهی» خواند و خواستار حمایت جدی‌تر نهاد‌های انقلابی از نماز جمعه و تقویت امر به معروف و نهی از منکر شد.

امام جمعه سوادکوه در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی رفتار‌های خلاف شئون اخلاقی و دینی، به گزارش‌های رسیده از وقوع ناهنجاری در محدوده‌های گردشگری اشاره کرد. وی با نام بردن از «دریاچه شورمست»، خواستار مدیریت، کنترل و برخورد مسئولانه نهاد‌های ذی‌ربط برای جلوگیری از تکرار این موارد و صیانت از ارزش‌های دینی شد.

حجت‌الاسلام بابایی در ادامه، با تبریک میلاد امامان معصوم (ع) و یادکرد از سالگرد رحلت امام خمینی (ره) و سید احمد خمینی (ره)، پیروی از سیره آنان را الگوی اصلی بندگی دانست.

وی در پایان با تأکید بر نقش هدایت‌گر اهل‌بیت (ع) و ضرورت فرج امام زمان (عج)، از دستاورد‌های انقلاب اسلامی در احیای اسلام ناب محمدی سخن گفت.