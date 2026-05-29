نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، گفت: بازخوانی شخصیت، اندیشه و سیره امام راحل یک ضرورت مهم فرهنگی و اجتماعی است، چرا که دشمنان همواره در تلاش هستند تاریخ انقلاب و شخصیت امام را تحریف کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در خطبههای نماز جمعه ارومیه که در مصلای امام خمینی برگزار شد، افزود: امام راحل با تکیه بر ایمان، توحید و روحیه استکبارستیزی، کشور را از سلطه رژیم طاغوت نجات داد و ملت ایران را وارد عرصهای تازه از عزت دینی و اقتدار ملی کرد.
وی ادامه داد: اگر جامعه نسبت به تبیین درست تاریخ انقلاب اسلامی و ویژگیهای شخصیتی امام راحل بیتفاوت باشد، زمینه برای تحریف واقعیات فراهم میشود؛ از این رو مطالعه تاریخ انقلاب و معرفی صحیح ابعاد شخصیتی امام خمینی (ره) به نسل جوان اهمیت ویژهای دارد.
حجت الاسلام قریشی ادامه داد: امام خمینی (ره) شخصیتی کمنظیر در تاریخ معاصر بود و برجستهترین ویژگی ایشان، ایمان عمیق و باور حقیقی به خداوند بود؛ بهگونهای که جز از خداوند از هیچ قدرتی هراس نداشت و با صلابت در برابر دشمنان ایستادگی میکرد.
وی خاطرنشان کرد: روحیه مقاومت، شجاعت و دشمنشناسی امام راحل، به قائد شهید نیز منتقل شده بود و همین روحیه، عامل اقتدار ملت ایران در برابر دشمنان شد.
امام جمعه ارومیه با اشاره به سادهزیستی بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت: سیره عملی امام خمینی (ره) نشان داد که میتوان در اوج قدرت سیاسی، زندگی مردمی و ساده داشت و همین ویژگیها سبب محبوبیت و ماندگاری ایشان در میان ملت شد.
وی تأکید کرد: راه امام، مسیر استقامت، ولایتمداری و ایستادگی در برابر استکبار است و باید این مسیر با بصیرت و آگاهی ادامه یابد.
امام جمعه ارومیه با اشاره به شگفتی و اثر گذاری واژه «الله اکبر» گفت: اللهاکبر جملهای ساده نیست، بلکه عبارتی معرفتی و عمیق است و اگر انسان به مفهوم واقعی آن باور داشته باشد، هرگز دنیا را به آخرت ترجیح نمیدهد و ملتهایی که به این باور الهی تکیه کنند، در مسیر حق استقامت پیدا میکنند و از دشمنان هراسی نخواهند داشت.
امام جمعه ارومیه با اشاره به مقاومت مردم در برابر جنگ اخیر اظهار کرد: مردم ماهها در خیابانها حضور داشتند و این شعار «اللهاکبر» بود که ملت را نجات داد و روح ایستادگی را در آنان زنده نگه داشت.
وی با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز گفت: نمایندگان مجلس باید پیام رهبر را موشکافانه مطالعه کرده و عملیاتی کنند.
حجت الاسلام قریشی ادامه داد: شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» تنها در مراسم برائت از مشرکین و میان حاجیان سر داده نمیشود، بلکه امروز آزادگان جهان نیز این شعار را فریاد میزنند.
وی تأکید کرد: مسلمانان با وحدت و بیداری اسلامی، هندسه جدیدی را در نظام جهانی رقم خواهند زد.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی با بیان اینکه شناخت امامان معصوم از وظایف اساسی مسلمانان است، تصریح کرد: معارف اهلبیت (ع) بهویژه در زیارت جامعه کبیره مورد توجه قرار گرفته و این مفاهیم، درس امامشناسی و ولایتمداری را به انسان میآموزد.
حجت الاسلام قریشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عید غدیر خم اظهار کرد: واقعه غدیر، سند کامل شدن دین اسلام و تثبیت مسئله ولایت و امامت است و حتی اگر واقعه غدیر نیز رخ نمیداد، حضرت علی بن ابیطالب شایستهترین فرد برای ولایت و رهبری امت اسلامی بود.
وی افزود: عید غدیر از بزرگترین اعیاد اسلامی است و باید این روز با شکوه هرچه بیشتر گرامی داشته شود و جشنهای این عید بهگونهای برگزار شود که محبت و ارادت به امیرالمؤمنین(ع) در جامعه نمود عینی پیدا کند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی همچنین اکرام، احسان و اطعام مؤمنان در روز غدیر را مورد تأکید قرار داد و گفت: در روایات اسلامی برای اطعام و کمک به مؤمنان در این روز، پاداش و اجر فراوانی بیان شده است.