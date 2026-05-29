در پی ورود گرد و غبار و وزش باد شدید کیفیت هوای چهار شهرستان کردستان در وضعیت آلودگی کم و در شهرستانهای کامیاران و مریوان در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان اظهار داشت: بر اساس پایشهای مستمر ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در سطح استان، هماکنون کیفیت هوا در شهرهای سنندج، سقز، بانه و قروه با شاخض «آلودگی کم» و شهرستانهای کامیاران و مریوان با شاخص ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست کردستان؛ کژال حبیب زاده ضمن هشدار به شهروندان ساکن در این دو شهرستان تأکید کرد: بهدلیل شرایط حاکم بر جو در این مناطق، از کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و عروقی و مبتلایان به بیماریهای تنفسی تقاضا داریم حتیالامکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیههای بهداشتی لازم را برای حفظ سلامت خود رعایت کنند.
حبیبزاده در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسان این ادارهکل بهصورت شبانهروزی در حال پایش وضعیت جوی استان هستند و هرگونه تغییرات احتمالی در شاخصهای آلودگی هوا از طریق رسانههای رسمی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.