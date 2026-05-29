پخش زنده
امروز: -
فرماندار مهران از ورود بیش از ۲۲ هزار زائر و مسافر از طریق مرز مهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «حیدر نعمتی» فرماندار مهران اظهار داشت: بالغ بر ۲۴ هزار زائر و مسافر از مرز مهران تردد داشته اند که بیش از ۲۲ هزار نفر پس از شرکت در مراسم معنوی روز عرفه و زیارت عتبات عالیات از طریق مرز مهران وارد کشور شده اند.
«قادری» معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام نیز با اشاره به اوج بازگشت زائران و ورودشان به کشور بیان کرد: از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون ۷ هزار نفر با ناوگان حمل و نقل عمومی جا به جا شده اند.
گفتنی است مطابق فراخوان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تا پایان امروز بیش از ۱۳۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی در پایانه مرزی مهران اضافه خواهد شد.