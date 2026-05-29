وزیر صنعت، معدن و تجارت که به نمایندگی از مسعود پزشکیان در پنجمین مجمع اقتصادی اوراسیا در شهر آستانه قزاقستان حضور یافته است، با قدردانی از میزبانی این کشور، پیام رسمی پزشکیان را قرائت کرد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، رئیس‌جمهور در این پیام با اشاره به چالش‌های اخیر و حملات به زیرساخت‌های حیاتی، افزود : هدف قرار دادن عامدانه بخش‌های حمل‌ونقل، انرژی و تخریب گسترده صنعتی، نه تنها آسیب به زیرساخت یک کشور، بلکه باعث اختلال در تولید، صادرات و ناامنی کریدور‌های ترانزیتی در کل منطقه می‌شود. این شریان‌های حیاتی نقش کلیدی در تسهیل تجارت، توسعه صنعت و رشد اقتصادی ایفا می‌کنند و هرگونه آسیب به آنها، روند فقرزدایی و ایجاد اشتغال در منطقه را با مخاطره جدی مواجه می‌کند.

در بخش دیگری از این پیام، بر باور عمیق جمهوری اسلامی ایران به سازوکار‌ها و چارچوب‌های چندجانبه منطقه‌ای تأکید شده است.

پزشکیان همگرایی اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای را کلید رشد پایدار و رفاه مشترک دانست و خاطرنشان کرد: حضور فعال ایران در سازمان‌هایی نظیر اکو، بریکس، دی-۸، شانگهای و به‌ویژه اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گواهی بر این مدعاست. وی موافقت‌نامه تجارت آزاد با این اتحادیه و کسب موقعیت ناظر را نشانه‌ای از حضور مؤثر و مولد ایران در فعالیت‌های این نهاد مهم اقتصادی قلمداد کرد.

رئیس‌جمهور در پیام خود به گذشت بیش از یک سال از اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد اشاره کرد و افزود: هرچند این توافق باعث افزایش حجم مبادلات شده است، اما ظرفیت‌های تجاری فیمابین بسیار بالاتر از سطح فعلی است. برای دستیابی به یک جهش واقعی در تجارت منطقه‌ای، فراهم آوردن زیرساخت‌های نوین ضرورت دارد که در رأس آنها، ایجاد یک سازوکار تبادل مالی مستقل از قدرت‌های بیرونی و استفاده گسترده از ارز‌های ملی قرار دارد. این اقدام، اتحادیه را در برابر تحریم‌های ظالمانه و غیرمشروع قدرت‌های ثالث محافظت خواهد کرد.

پزشکیان همچنین در ادامه پیام خود بر عزم جدی ایران برای گسترش مناسبات با هر پنج عضو اتحادیه و اعضای ناظر تأکید کرد و یادآور شد :برگزاری دومین کمیته مشترک اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد توسط وزیر صمت ایران و همتای وی در کمیسیون اوراسیا، گامی عملی برای رفع چالش‌های موجود است.

وی در پایان این پیام، همکاری ایران و اوراسیا را یک راهبرد بلندمدت برای ایجاد منطقه‌ای قدرتمند توصیف کرد که از طریق تقویت حاکمیت‌های ملی، تسهیل حمل‌ونقل، ارتقای امنیت انرژی و ایجاد زیرساخت‌های مشترک بانکی محقق خواهد شد تا روشی موفق از همگرایی منطقه‌ای با تکیه بر اشتراکات فرهنگی و جغرافیایی به تصویر کشانده شود.