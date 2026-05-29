طرح مبارزه با آفت ملخ بومی و مراکشی در ۲۰۰ هکتار از اراضی زراعی و مرتعی و باغی در استان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرد: اثرات تغییر اقلیم و کم آبی باعث طغیان آفت ملخ بومی و مراکشی در سال جاری در برخی مناطق استان شد.

منصور شیشه فروش افزود: عوامل مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی و با همکاری تیم های مدیریت بحران شهرستانها و پس از ردیابی دیده بانی و شناسائی کانونهای با تراکم بالای آفت عملیات سم پاشی از اردیبهشت ماه در اراضی زراعی و مرتعی و در کانونهای آلوده آغاز شد و تا پایان خرداد ماه ادامه خواهد یافت.

وی گفت: عملیات رد یابی و مبارزه درکانونهای آفت ملخ دراراضی واقع درمرز روستاهای تنگشیر و سادات آباد بخش پادنای شهرستان سمیرم با استان چهار محال و بختیاری در حال اجراست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری افزود: روستاهای موسی آباد،خرم آباد.احمد آباد و کهریز لطفی در شهرستان تیران و کرون،پشتکوه فریدونشهر،صادق آباد و حاج الوان شهرستان لنجان و نیز مناطقی از شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل و بخش امام زاده شهرستان نطنز نیز عملیات رد یابی و شناسائی آفت در حال اجراست.

منصور شیشه فروش تاکید کرد: تغییرات و ناهنجاریهای اقلیمی،خشکسالی و کم آبی، تنشهای دمایی،موج گرمای کم سابقه در اوایل بهار امسال باعث طغیان آفات در بخشهایی از استان شده که با تلاش شبانه روزی در جهت پیشگیری از بروز خسارات به سایر اراضی و مراتع با اطلاع رسانی و آموزش به بهره برداران بخش کشاورزی در مبارزه بموقع و پیشگیری از طغیان آفت اقدامات لازم صورت پذیرفت.