به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با ایام پاسداشت شعائر الهی و در فضایی آکنده از شور حسینی، تجمع بزرگ مردم ولایت‌مدار و عاشورایی شهر دیزج دیز برگزار شد.

در این مراسم حماسی، اقشار مختلف مردم با سر دادن شعار‌های انقلابی، بار دیگر بر پیوند ناگسستنی خود با مکتب عاشورا و ولایت فقیه تاکید کردند. شرکت‌کنندگان در این تجمع با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر، آمادگی خود را برای صیانت از ارزش‌های نظام اسلامی و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان اعلام داشتند.

این حضور پرشور، جلوه‌ای از بصیرت و وفاداری مردم متدین دیزج دیز به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی را به تصویر کشید.