مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس از کشف و ضبط ۴۵ تن کود تقلبی در یکی از باغهای حومه شیراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، موسی رهبر اظهار کرد: در جریان گشت مشترک بازرسی اداره کل تعزیرات حکومتی فارس، ۴۵ تن کود تقلبی در یکی از باغهای واقع در حومه شهر شیراز شناسایی و ضبط شد.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان میدهد متخلفان با ترکیب کمپوست بیکیفیت و برخی مواد غیرمجاز، اقدام به تولید کود غیراستاندارد کرده و پس از بستهبندی، آن را با جعل برندهای معتبر روانه بازار میکردند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس با بیان اینکه این اقدام میتوانست خسارات جدی به بخش کشاورزی و باغداری وارد کند، گفت: استفاده از این نوع کودها سلامت خاک و محصولات کشاورزی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
رهبر ادامه داد: در این رابطه پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرد: نظارت بر تولید و توزیع نهادههای کشاورزی با جدیت ادامه دارد و با هرگونه عرضه کالای تقلبی برخورد قانونی صورت میگیرد.