به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی‌تبار» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، امروز در خطبه‌های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: مدیریت تنگه هرمز تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که دشمنان تسلیم اراده ملت ایران شوند.

وی مردم ایران را مردمی صبور، مقاوم و پای کار نظام و انقلاب توصیف کرد و افزود: مردم در این ۹۰ شب نشان دادند که با وحدت، همدلی و انسجام در کنار نظام و انقلاب هستند و همچنان خواهند ماند.

امام جمعه ایلام در ادامه با اشاره به روند مذاکرات، از تیم مذاکره‌کننده کشور خواست با تکیه بر حمایت ملت ایران، در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا تسلیم نشوند.

حجت الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار همچنین با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم، از مسئولان خواست با نظارت بیشتر بر بازار و تأمین کالا‌های مورد نیاز، به ایجاد تعادل و آرامش در بازار کمک کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به مناسبت ۱۴ خرداد، عنوان کرد: امام راحل (ره) حق حیات بر گردن ملت ایران و مسلمانان دارند؛ ایشان مسلمانان را در دنیا زنده و دین را احیا کردند و ما را از ذلت بندگی طاغوت به عزت بندگی خداوند رساندند و بیداری امت اسلامی را رقم زدند.

امام جمعه ایلام همچنین با اشاره به سالروز قیام ۱۵ خرداد خاطرنشان کرد: شهدای این واقعه با لبیک به امام راحل، آغازگر مسیر انقلاب اسلامی بودند و وظیفه همه ماست که با برگزاری مراسم باشکوه، یاد و خاطره این شهدا را گرامی بداریم.