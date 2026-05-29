نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد؛
غدیر نقطه اوج تبیین ولایت و نقشه راهی برای نظام سیاسی در تاریخ اسلام
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد غدیر خم را نه یک واقعه تاریخیِ متعلق به گذشته، بلکه «فلسفهای زنده» و نقشه راهی برای نظام سیاسی اسلام قلمداد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده ولی فقیه در خطبههای نماز این هفته با تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم و ولادت با سعادت حضرت امام هادی علیهالسلام غدیر را نقطه اوج تبیین ولایت در تاریخ اسلام دانست و گفت پیامبر اسلام (ص) در آخرین حج خود و در اجتماع عظیم غدیر به فرمان الهی حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) را به عنوان جانشین و وصی خود معرفی کرد و این مسئله را همانند نماز روزه زکات و حج برای مردم تفسیر و تبیین کرد.
آیت الله حسینی افزود آیات قرآن نشان میدهد که مسئله ولایت مسئلهای سرنوشتساز برای امت اسلامی بوده و پیامبر اکرم (ص) بارها در مقاطع مختلف از جمله در آغاز دعوت علنی اسلام در جنگ تبوک و مناسبتهای دیگر بر جانشینی امام علی (ع) تاکید کرده بودند، اما واقعه غدیر آخرین و رسمیترین اعلام ولایت در حضور دهها هزار نفر از مسلمانان بود.
وی با اشاره به حضور گسترده مسلمانان از مناطق مختلف جهان اسلام در روز واقعه غدیر خم افزود: پیامبر اسلام (ص) در آن اجتماع بزرگ حاجیان را متوقف کردند تا پیام الهی یعنی ولایت به همه ابلاغ شود و امروز نیز اگر مسلمانان حقیقت غدیر را فراموش نمیکردند جهان اسلام گرفتار این همه آسیب اختلاف و عقبماندگی نمیشد.
امام جمعه یاسوج در جمع نمازگزاران گفت: اگر حکومت اسلامی بعد از پیامبر در اختیار امیرالمؤمنین (ع) و اهل بیت (ع) قرار میگرفت بشر امروز در عرصههای اخلاقی معنوی و عدالت اجتماعی اقتصاد، علم و پیشرفت وضعیت دیگری داشت و خسارت سنگینی از فراموشی غدیر به جهان اسلام تحمیل شد.
آیت الله حسینی با اشاره به ۱۴ خرداد و تسلیت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) ادامه داد: امام راحل اسلام ناب محمدی را احیا و ملتها را بیدار ساخت و مسیر جهان را تغییر داد و انقلاب اسلامی ظرفیتهای عظیم ملت ایران را شکوفا کرد و امروز جهان بعد از انقلاب اسلامی جهانی متفاوت از گذشته است.
وی افزود: امام خمینی (ره) اسلام ناب محمدی را در برابر اسلام آمریکایی و اسلام انگلیسی معرفی کرد و نشان داد اسلامی که نسبت به ظلم جنایت و تسلط دشمنان بر مسلمانان بیتفاوت باشد اسلام حقیقی نیست.
امام جمعه یاسوج با اشاره به شرایط منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان افزود: امروز مردم غزه و لبنان زیر شدیدترین حملات و بمبارانها قرار دارند، اما جامعه بینالملل و بسیاری از کشورهای اسلامی سکوت کردهاند و این نتیجه فاصله گرفتن از قرآن و حقیقت اسلام است.
آیت الله حسینی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران هرگز به کشوری تجاوز نکرده است اضافه کرد: ملت ایران تنها حقوق قانونی خود را مطالبه میکند و استفاده از انرژی هستهای توان دفاعی و تجهیزات نظامی حق طبیعی هر ملت مستقلی است.
وی ادامه داد: آمریکا و نظام استکبار سالهاست ملتها را غارت و تحقیر کردهاند، اما امروز جمهوری اسلامی با قدرت در برابر زیادهخواهیهای آنان ایستاده و علیرغم همه فشارها تحریمها جنگها، ترورها و تهدیدها مسیر خود را با اقتدار ادامه میدهد.
امام جمعه یاسوج با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: نقد و نظر درباره مسائل داخلی و خارجی امری طبیعی و لازمه یک جامعه آگاه و بیدار است، اما نباید این اختلاف دیدگاهها به وحدت ملی آسیب بزند چرا که مهمترین عامل اقتدار ملت ایران در برابر دشمن انسجام و همبستگی مردم بوده است.
آیت الله حسینی حضور مردم در صحنه را عامل شکست دشمنان دانست و افزود: مردم ایران هر زمان احساس خطر کنند همانند روزهای نخست بحرانها با شور و قدرت در صحنه حاضر خواهند شد و از کشور و انقلاب دفاع خواهند کرد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و گرانیها تأکید کرد: بخشی از مشکلات ناشی از فشارهای دشمن و شرایط جنگ اقتصادی است، اما برخی نیز از شرایط سوءاستفاده میکنند که دستگاههای نظارتی و قضایی باید با متخلفان برخورد جدی داشته باشند.
امام جمعه در پایان با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف آب برق گاز افزود: امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و همه مردم باید با پرهیز از اسراف و مصرف بیرویه به عبور کشور از این شرایط کمک کنند.