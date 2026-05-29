به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،رییس پلیس راه استان مازندران گفت: در راستای اجرای طرح برخورد با خودرو‌های متخلف و جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌های سنگین غیرمجاز در جاده‌های مواصلاتی استان، مأموران پلیس راه ولی‌آباد در حین کنترل تردد در محور “کندوان” به یک دستگاه موتورسیکلت هوندا CB۴۰۰ مشکوک شدند.

سرهنگ هادی عبادی افزود: پس از توقف و بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده، مشخص شد که این موتورسیکلت فاقد هرگونه مدارک گمرکی و قانونی بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

رییس پلیس راه استان مازندران با اشاره به اینکه ارزش ریالی این وسیله نقلیه توسط کارشناسان در دست بررسی است، تصریح کرد: «موتورسیکلت مذکور در محدوده “سیاه بیشه” توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ عبادی در پایان با تأکید بر تداوم طرح‌های نظارتی پلیس راه در محور‌های کوهستانی استان، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه بی‌نظمی ترافیکی و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز که موجب مخاطره در امنیت جاده‌ها و سلب آسایش شهروندان شود، قاطعانه و طبق قانون برخورد خواهد کرد.