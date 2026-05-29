در هشتاد و نهمین شب از اجتماعات مردمی، مردم انقلابی خوزستان آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم بصیر خوزستان مردم همیشه در صحنه خوزستان در هشتاد و نهمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی با لبیک گفتن به ندای رهبر فرزانه انقلاب در میادین و خیابان‌های شهر‌ها و روستا‌های استان حضور یافتند و ندای الله اکبر را فریاد زدند.

مردم انقلابی خوزستان در حالی که پرچم مقدس و سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را در دست داشتند با سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.