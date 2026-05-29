رزمایش آمادگی دختران سلماسی با حضور بیش از ۳ هزار جانفدا
آیین بزرگ دختران جانفدای سلماسی، با حضور پرشور هزاران نفر، با هدف ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات و هجمههای دشمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
در این مراسم، شرکتکنندگان آموزشهای متنوعی را در حوزههای مختلف فرا گرفتند؛ آموزشهایی که شامل شناخت توطئههای رسانهای دشمن، افزایش بصیرت، مهارتهای امداد و نجات و همچنین آشنایی با اصول اولیه سلاحشناسی بود.
برگزارکنندگان این آیین، هدف از اجرای این برنامه را تقویت توانمندیهای فردی و جمعی دختران در مواجهه با جنگ ترکیبی و تهدیدات نوین عنوان کردند.
در این میان، دختران جانفدا با تأکید بر شعار «اللهاکبر»، آن را نماد قدرت، ایمان و ایستادگی خود در برابر دشمنان دانستند.
در این آیین بیش از ۳ هزار نفر از دختران حضور داشته و آموزشهای لازم را دریافت کردند.