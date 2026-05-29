امام جمعه موقت مهاباد، سه عامل «آموزش صحیح، محبت و نظارت» را کلید طلایی تربیت دینی و اخلاقی فرزندان دانست و هشدار داد که غفلت از این موارد، خانواده را در معرض آسیبهای اجتماعی و اخلاقی قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد، ماموستا عبدالرحمن حاجیزاده، امام جمعه موقت این شهر، در خطبههای نماز جمعه بر اهمیت حیاتی تربیت دینی و اخلاقی در خانوادهها تأکید کرد.
وی با بیان اینکه عمل به دستورات الهی و پایبندی به ارزشهای اسلامی، مهمترین ضامن مصونیت خانواده و جامعه از آسیبهای اخلاقی است، افزود: ایفای درست مسئولیتهای پدر و مادر، کلید اصلی پیشگیری از انحرافات اجتماعی محسوب میشود. خطیب نماز جمعه مهاباد تصریح کرد: والدین در قبال تربیت فرزندان مسئولیت مستقیم دارند و باید با ترکیب آموزش صحیح، محبت و نظارت آگاهانه، زمینهساز رشد معنوی و اخلاقی نسل آینده باشند. ماموستا حاجیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به فضیلت زیارت مسجدالنبی (ص) اشاره کرد و گفت: زیارت خانه پیامبر اسلام (ص) از اعمال ارزشمند و مورد تأکید دین مبین اسلام است.
وی حضور در مکه مکرمه و مدینه منوره را فرصتی ارزشمند برای دعا، عبادت و تقویت ارتباط معنوی با خداوند متعال دانست و گفت: بهرهگیری از فضای معنوی این اماکن مقدس، تأثیر عمیقی بر روح و جان انسان دارد.