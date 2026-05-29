میدان داری مردم شهرها و روستاهای استان در ایستگاه هشتاد و نهم مقاومت تا فتح و پیروزی نهایی در خیابان و میادین ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شب است که مردم شهرستان های استان با برپایی اجتماعات شبانه، حمایت خود را از نیروهای مسلح و دفاع از انقلاب و رهبری اعلام می کنند.

این مردم با حضور در میادین و خیابان ها ، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان وطن را فریاد زدند و بر گرفتن انتقام خون رهبر شهید امت و شهدای جنگ تحمیلی سوم تاکید کردند.

مردم در این تجمعات خواستار هوشیاری مذاکره کنندگان، در مقابل دشمن بدعهد هستند.

مردمی که در بعثت هشتاد و نهم در دفاع از نظام و میهن اسلامی با شعار انسجام و اتحاد ، از مسئولان بصیرت و هوشیاری و مقابله با استکبار را خواستارند