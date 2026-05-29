محور‌های مواصلاتی مازندران زیر بار ترافیک سنگین و مسیر جنوب به شمال محور کندوان مسدود است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس راه استان مازندران با اشاره به انسداد مسیر جنوب به شمال محور کندوان برای اجرای محدودیت یک‌طرفه، گفت: اعمال محدودیت یک‌طرفه مقطعی در محور هراز هم درحال اجرا است.

سرهنگ هادی عبادی افزود: درحال حاضر ترافیک شمال به جنوب در محور کندوان بسیار سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به ترافیک پنج کیلومتری ایستایی در محدوده خروجی شهر مرزن‌آباد تا طویر، افزود: به همین علت انسداد مسیر جنوب به شمال حوزه کندوان در تهران و البرز از ساعت ۱۰ صبح امروز جمعه هشتم خردادماه انجام شد.

رئیس پلیس راه استان مازندران بیان کرد: دو ساعت بعد از خروجی پل‌زنگوله اجرای یک‌طرفه شمال به جنوب را خواهیم داشت.

عبادی تصریح کرد: در محور هراز محدوده‌های چلاو، پلیس راه لاریجان و گزنک، طرح یک‌طرفه به‌صورت مقطعی و کوتاه‌مدت اجرا می‌شود؛ به این صورت که مسیر برای حدود یک ساعت یک‌طرفه شده و پس از تخلیه بخشی از بار ترافیکی دوباره دوطرفه خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان مازندران یادآور شد: این روند تا روان‌سازی کامل تردد و تخلیه بار ترافیکی احتمالاً تا حدود ساعت ۲ تا ۳ بامداد ادامه دارد.

وی با اشاره به ترافیک ایستایی یک کیلومتری در محدوده خروجی پل‌سفید محور سوادکوه، گفت: دلیل این ترافیک اشکال در ساختار و مهندسی پل است که همکاران پلیس راه باحضور در محل درحال روان‌سازی ترافیک هستند.

رئیس پلیس راه استان مازندران گفت: رعایت فاصله طولی و توجه کامل به جلو و پرهیز از استفاده تلفن همراه مورد تاکید پلیس است.