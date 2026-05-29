هشدار امام جمعه خوی نسبت به دوقطبیسازیهای کاذب در فضای سیاسی
خطیب جمعه خوی گفت: با تبیین واقعه غدیر به عنوان نقشه راه مدیریت الهی، «وحدت کلمه» را مهمترین نیاز کشور در شرایط فعلی دانست و با تفکیک میان «نقد کارشناسی» و «تنازع سیاسی»، نسبت به هرگونه اقدامی که آرامش روانی جامعه و ثبات نظام را خدشهدار کند، هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
حجتالاسلام والمسلمین قاسمخانی در خطبههای نماز جمعه این هفته، ضمن توصیه همگان به تقوای الهی، به مناسبتهای هفته از جمله میلاد امام هادی (ع) اشاره کرد و گفت: «زیارت جامعه کبیره و زیارت غدیریه، دو میراث ارزشمند امام هادی (ع) هستند که یکی دوره کامل امامشناسی و دیگری دایرهالمعارف امیرالمؤمنینشناسی است و باید در متن زندگی شیعیان جاری باشد.»
وی در ادامه با تحلیل واقعه غدیر تاکید کرد: «غدیر صرفاً یک جشن تاریخی یا چراغانی ساده نیست، بلکه مرامنامه دائمی اسلام برای حاکمیت عدالت و نفی هرگونه سلطهگری فردی و استعمار است. پیوند نظام اسلامی با غدیر، پیوندی ریشهای است که امام راحل (ره) آن را در عصر حاضر احیا کرد.»
خطیب جمعه خوی با اشاره به آغاز سال سوم مجلس دوازدهم و توصیههای رهبر معظم انقلاب، به تشریح مرز میان «اختلاف نظر سازنده» و «تنازع مخرب» پرداخت و یادآور شد: «اختلاف در روشهای اجرایی و مباحث کارشناسی اقتصادی، نشانه پویایی جامعه است، اما برچسب زدن، تفرقه و تبدیل نقد به کینه، سوراخ کردن بدنه کشتی جامعه در میانه طوفان است. نماینده تراز انقلاب کسی است که منافع ملی را بر منافع جناحی مقدم بدارد.»
حجتالاسلام قاسمخانی اولویت اصلی سال ۱۴۰۵ را مهار تورم، تحکیم اقتصاد مقاومتی و رسیدگی به معیشت محرومان دانست و افزود: «مبارزه هزینهدار با فساد و ثبات بخشیدن به بازار، امتحان بزرگ مسئولان در پیشگاه مردم است.»