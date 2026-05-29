امام جمعه موقت بیرجند گفت: اجتماعات مردمی پشتوانه دیپلماسی و نشانه وحدت و قدرت ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام شهریاری در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی بیرجند خواستار هوشیاری در برابر جنگ‌های ترکیبی و اقتصادی دشمن شد.

وی افزود:حضور مردم در میدان، توان موشکی، انرژی هسته‌ای، تسلط بر تنگه هرمز همگی باعث شکست دشمن شده است.

امام جمعه موقت بیرجند با تاکید بر اینکه مردم و نیرو‌های مسلح به خوبی وظیفه شان را در سنگر خیابان و میدان نبرد انجام داده‌اند گفت: مسئولان ما هم باید در میدان دیپلماسی به خوبی وظیفه شان را انجام دهند.

حجت الاسلام شهریاری با اشاره به اینکه مسئولان با گران فروشی و مبتکران برخورد کنند افزود: مردم نیز با اصلاح الگوی مصرف، یاری گر و فروشندگان نیزبه سود کم قانع باشند.

وی با اشاره به ۴۷ سال از عمر انقلاب اسلامی، بر نقش کلیدی شهدا، جانبازان و آزادگان در حفظ این نظام تأکید کرد و گفت: برکات این انقلاب مرهون خون‌هایی است که در راه دفاع از وطن ریخته شده است.

امام جمعه موقت بیرجند همچنین به سالروز رحلت امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: امام راحله آموزگار قیام در راه خدا بودند و به ما آموختند که اگر برای خدا برخیزیم، در برابر هر استکباری ایستادگی خواهیم کرد.

حجت الاسلام شهریاری با اشاره به سالروز انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی، رهبر شهید را میراث‌دار حقیقی راه امام (ره) و نماد صلابت و استکبارستیزی معرفی کرد و افزود: رهبر شهید به ما آموخت تا زمانی که هستیم، بر مسیر حق و ایستادگی گام برداریم.

سالروز شهادت میرزا علی‌اکبر ابوترابی، تاکید بر حجاب و عفاف و همچنین تاکید بر باشکوه برگزار کردن مراسم‌های عید غدیر خم از دیگر بیانات امام جمعه موقت بیرجند بود.