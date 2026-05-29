به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام مهدی اخوان صباغ در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهواز با اشاره به مذاکرات غیر مستقیم کشورمان با آمریکا افزود: این مذاکرات بخشی از نبرد ما با آنها است و ما به تیم مذاکره‌کننده خود کاملاً اعتماد داریم و از آن حمایت می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم از قدرت، شوکت و عزت این ملت محکم دفاع کنند.

وی ادامه داد: مذاکرات در حال انجام است و با وجود اصرار بسیار آمریکا، تیم مذاکره‌کننده درباره مسائل هسته‌ای و توان موشکی کشورمان به هیچ عنوان مذاکره نمی‌کند. اینها موضوع مذاکره نیستند و این خبر خوبی است. در مورد پول‌های بلوکه شده و تنگه هرمز خبر‌هایی هست که تا دقیق‌تر شدن آنها صبر می‌کنیم. البته حاکمیت بر آبراهه‌های سرزمینی هم جزو خطوط قرمز است.

امام جمعه موقت اهواز با اشاره به فرا رسیدن ایام سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، بنیان گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: رهبر شهید مان حضرت امام خامنه‌ای (ره) هر سال در روز ۱۴ خرداد همیشه به تبیین شخصیت امام و اهداف انقلاب اسلامی به تفصیل می‌پرداختند. بیانات ایشان به این مناسبت همواره راهبردی و کلیدی و نشانگر اوج ارادت و دلدادگی ایشان به امام بود..

حجت الاسلام اخوان صباغ با اشاره به اینکه شخصیت رهبر شهید مانند استاد بزرگشان امام راحل، شخصیتی بزرگ و برجسته است؛ به طوری که سال‌ها باید بگذرد تا قدر و منزلت ایشان برای ما روشن شود، بیان کرد: بنا بر فرموده رهبر شهیدمان حضرت امام خمینی نهضت اسلامی دو پرچم را برافراشتند؛ یک پرچم احیای اسلام و به عرصه آوردن این دین الهی و دیگری پرچم عزت و سربلندی ایران و ایرانی.

وی با اشاره به پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به مناسبت مراسم باشکوه حج امسال گفت ایشان انقلاب اسلامی و تاثیر این حرکت را در مسیر حج و با حج تطبیق می‌کنند. به فرموده ایشان، انقلاب اسلامی در مسیر حج الله اکبر است. همه ما در مسیر حج اکبر قرار داریم. طبق پیام ایشان، انقلاب اسلامی برای ما یک حج است و سلاح واقعی این حج، الله اکبر است.