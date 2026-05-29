مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه ۹۶ طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی ازسوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در داخل و خارج از صنعت در حال اجراست، گفت: برآورد می‌شود با اجرای این طرح‌ها و فعال‌بودن واحد‌ها با ظرفیت کامل، سالانه حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب کاهش مصرف گاز محقق شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شانا ، علی ربانی مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت پتروشیمی بیان کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزون بر ۱۲ طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی در خارج از صنعت، ۸۴ طرح نیز داخل صنعت در حال اجرا دارد؛ از جمع‌آوری گاز‌های مشعل و اصلاح فرایند‌های عملیاتی تا بهینه‌سازی و ارتقای فناوری تجهیزات.

وی تصریح کرد: برآورد می‌شود با اجرای این طرح‌ها با حدود ۲۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری و فعال‌بودن واحد‌ها با ظرفیت کامل، حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال کاهش مصرف گاز محقق شود.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اصلاح پارامتر‌های عملیاتی را از طرح‌های بسیار مناسب و بدون هزینه دانست و گفت: این موضوع مشابه «درست مصرف کردن» در بخش خانگی است. در این بخش، راهکار‌هایی با تغییر پارامتر‌ها در صنعت ایجاد می‌شوند که به کاهش مصرف انرژی حتی پایین‌تر از استاندارد طراحی منجر خواهند شد.

ربانی ادامه داد: سه عامل جمع‌آوری گاز‌های مشعل و بازگردانی آن، اصلاح پارامتر‌های عملیاتی و بهبود فرایند‌های کاری، ۶۰ درصد صرفه‌جویی انرژی را در صنعت پتروشیمی محقق می‌کنند.

وی با بیان اینکه شاخص اس‌اس‌سی (استاندارد معیار مصرف) برای هر صنعت متفاوت است، گفت: برای نمونه، این شاخص برای آمونیاک و یا اوره به ازای هر تن عدد مشخصی است و فرق می‌کند.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی یادآور شد: ۷۶ درصد فرایند‌های پتروشیمی با استاندارد‌های معیار مصرف مطابقت دارند؛ ازاین‌رو پتروشیمی، صنعتی پیشرو در حوزه بهینه‌سازی و درست مصرف کردن است.