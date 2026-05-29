در راستای تحقق تکریم ارباب رجوع و رسیدگی مستقیم به مشکلات شهروندان، میز خدمت جهادی با حضور اعضای شورای اداری و قضایی شهرستان خوی در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیش از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه، صحن مصلای امام خمینی (ره) خوی میزبان مدیران ارشد شهرستان برای برپایی "میز خدمت" بود.

در این برنامه که با هدف کاهش فاصله میان مردم و مسئولان و تسریع در حل پرونده‌های معطل مانده برگزار شد، رؤسای ادارات، شهردار و اعضای شورای اداری به همراه مسئولان ارشد قضایی شهرستان به‌صورت چهره‌به‌چهره با نمازگزاران دیدار کردند.

شهروندان خویی در این دیدار‌ها بدون واسطه، مسائل و مشکلات خود در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات شهری، مسائل حقوقی و قضایی، زیرساخت‌های روستایی و مطالبات معیشتی را مطرح کرده و دستورات لازم برای پیگیری موارد از سوی مسئولان مربوطه صادر شد.