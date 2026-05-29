پاسخگویی بیواسطه مسئولان به مطالبات مردم در مصلای خوی
در راستای تحقق تکریم ارباب رجوع و رسیدگی مستقیم به مشکلات شهروندان، میز خدمت جهادی با حضور اعضای شورای اداری و قضایی شهرستان خوی در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد.
در این برنامه که با هدف کاهش فاصله میان مردم و مسئولان و تسریع در حل پروندههای معطل مانده برگزار شد، رؤسای ادارات، شهردار و اعضای شورای اداری به همراه مسئولان ارشد قضایی شهرستان بهصورت چهرهبهچهره با نمازگزاران دیدار کردند.
شهروندان خویی در این دیدارها بدون واسطه، مسائل و مشکلات خود در حوزههای مختلف از جمله خدمات شهری، مسائل حقوقی و قضایی، زیرساختهای روستایی و مطالبات معیشتی را مطرح کرده و دستورات لازم برای پیگیری موارد از سوی مسئولان مربوطه صادر شد.