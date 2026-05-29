پاسخ پشیمان کننده به هرگونه تجاوز به حریم ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در خطبه های نماز جمعه این شهر با تأکید بر اقتدار بازدارنده جمهوری اسلامی ایران، به دشمنان گفت: هرگونه تجاوز به حریم ایران با پاسخی فراتر از تصورات آنان مواجه خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید سعید حسینی با تأکید بر اقتدار بازدارنده جمهوری اسلامی ایران، به دشمنان هشدار داد که هرگونه تجاوز به حریم ایران با پاسخی فراتر از تصورات آنان مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به توانمندی‌های راهبردی نیروهای مسلح کشور افزود: دشمنان باید بدانند جمهوری اسلامی دارای تجهیزات و تسلیحات پیشرفته‌ای است که هنوز رونمایی نشده‌اند این توانمندی‌ها به اندازه‌ای است که می‌توانیم در صورت بروز هرگونه خطا از سوی دشمن، واکنشی قاطع و کوبنده نشان دهیم.

امام جمعه کاشان با تأکید بر جایگاه استراتژیک تنگه هرمز و زیرساخت‌های حیاتی عبوری از آن، افزود: ما از طرف ملت اعلام می‌کنیم که هر شناوری که قصد عبور از تنگه هرمز را داشته باشد، در صورت رعایت نکردن ترتیبات قانونی و امنیت جمهوری اسلامی، با برخورد قاطع ما مواجه خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به روایتی تاریخی از دوران شوروی سابق، به قدرت نفوذ و بازدارندگی معنوی و نظامی ایران اشاره کرد.

امام جمعه کاشان .با اشاره به شکست‌های تاریخی دشمنان در برابر اراده ملت ایران، از جمله در حادثه طبس، تاکید کرد: اگر آمریکای جنایتکار بخواهد دست به خطایی بزند، همان دست قدرت الهی که در وقایع گذشته حافظ این سرزمین بوده است، امروز نیز با تکیه بر ایمان و آمادگی نیروهای مسلح و پشتوانه ملت، در برابر هرگونه تهدیدی خواهد ایستاد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید سعید حسینی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به همین قدرت ایمانی و نظامی، از هر پایگاه فرامنطقه‌ای در دوردست‌ها نیز برای دفاع از منافع ملی خود استفاده خواهد کرد و دشمنان باید از محاسبات غلط خود دست بردارند.