امام جمعه موقت گرگان گفت: امریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و در ۴۰ سال گذشته نیز با شیطنت‌های خود، نتوانست به اهداف خود برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، حجت‌الاسلام والمسلمین قربانعلی برقرار از عید غدیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات حیات دینی و اجتماعی جامعه یاد کرد و افزود: عید غدیر پیام‌های دینی و اخلاقی زیادی در خود گنجانده است که باید نسبت به آن توجه داشته باشیم.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: خداوند در قرآن تأکید می‌کند هر انسانی باید بنگرد چه چیزی برای آخرت خود مهیا کرده است؛ چرا که در قیامت انسان با حقیقت اعمال خود روبه‌رو می‌شود و حتی کافران آرزو می‌کنند‌ای کاش خاک بودند.

وی با بیان اینکه در عید سعید غدیر، پیامبر اکرم (ص) مولا علی (ع) را به عنوان جانشین خود معرفی کرد، گفت: در این روز بزرگ، تقوای الهی پیشه کنید و سخن راست و استوار بر زبان جاری کنید؛ در سایه تقوا، اعمال شما اصلاح و گناهان شما عفو می‌شود.

وی با بیان اینکه هر کس از خدا بترسد، دیگران نیز از وی حساب خواهند برد، افزود: امام خمینی (ره) به دلیل اخلاص و اطاعت از خداوند، در دل قدرت‌های بزرگ جهان هیبت ایجاد کرده بود؛ تا جایی که رئیس‌جمهور وقت آمریکا دستور داده بود هر زمان پیامی از امام صادر شد، وی را مطلع کنند.

برقرار با اشاره به ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی و انتخاب رهبر شهیدمان به عنوان رهبر مسلمانان جهان گفت: غدیر نشان می‌دهد که دین را نمی‌توان از سیاست جدا کرد؛ حکومت صالح و عادل همان اسلام و دین است کسانی که این اصل را رد می‌کنند، در واقع منکر غدیر هستند.

امام جمعه موقت گرگان با اشاره به ویژگی‌های رهبران الهی خاطرنشان کرد: کسی که مطیع خدا باشد از تهدید و فشار دشمنان هراسی ندارد و امام خمینی (ره) نیز در دوران تبعید با وجود تمام محدودیت‌ها و فشار‌ها هرگز از مسیر نهضت عقب‌نشینی نکرد.