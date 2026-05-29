واحد ۴ بخار نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت اسمی ۴۴۰ مگاوات پس از انجام تعمیرات نیمه اساسی به شبکه سراسری برق کشور پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست شرکت مدیریت تولیدبرق نکا گفت: این واحد طبق برنامه از ۱۵ بهمن ماه به منظور انجام تعمیرات نیمه اساسی و افزایش آمادگی برای تولید پایدار انرژی در تابستان از مدار تولید خارج شده بود و پس از ۱۰۷ روز مجدداً به شبکه سراسری برق کشور بازگشت.
نوراله ادبی فیروزجائی افزود: همزمان با انجام تعمیـرات این واحد علاوه بر اجرای ۸ هزار و ۲۰۰ فعالیت پیش بینی شده در برنامه زمانبنـــــدی، تعداد ۱۲۵ طرح و فعالیت مازاد نیز اجرا شد که از اهم طرحها میتوان به تعمیرات اساسـی سلهای گروه ۲۸ آب ژاولسازی، بازسازی و رفع نشتی هیتر فشار قوی ۷، تعمیرات اساسی باند و فاین اسکرینهای شماره ۴ و ۷، بازسازی والوها، ساخت اکسپنشن و شاقولی بویلر و اشاره نمود.
وی با اشاره به شکسته شدن رکورد ۱۲ ساله کوتاهترین زمان تعمیرات توربین واحدهای بخار در شرایط جنگی و زیر بار فشار تهدید دشمن را بیانگر بصیرت انقلابی، تعهد و تخصص متکی به ایمان دانست و افزود: همکاران ما به عنوان سربازان خط مقدم تولید انرژی با درک شرایط خطیرکشور، احساس مسئولیت در قبال مردم و ضرورت حفظ پایداری شبکه برق، با از خودگذشتگی پای کار ایستادند و به دشمنان متوهمِ جنایتکار ثابت کردند که ملت ما در برابر زیاده خواهی آنان تسلیم ناپذیر است و فشار تحریم و تهدیدهای نظامی آنان نمیتواند خللی در ارادههای استوارشان ایجاد کند.
وی همچنین تولید مستمر و حفظ پایداری تولیدبرق در شرایط حساس جنگ تحمیلی رمضان را آزمون دشواری برای سربازان سنگر تولید برق ارزیابی کرد و ادامه داد: حضور با صلابت کارکنان نیروگاه در سنگر تولیدبرق برای پیشگیری از ایجاد اختلال در شبکه و بروز مشکل در زندگی مردم همانند رشادت غیور مردان مسلح کشور ارزشمند و یکی از مصادیق جهاد با دشمن و دفاع از میهن است و براین اساس تمام ساعات حضور و فعالیت نیروهای پرتلاش در مجموعههای تولید برق ضربهای کاری به اهداف شوم دشمنان و موجب تحکیم پایههای عزت و اقتدار کشور و مایه دلگرمی مردم بود.
نوراله ادبی در پایان با بیان اینکه طبق پیش بینیها امسال هم تابستان گرمی را تجربه خواهیم کرد، بار دیگر از هموطنان همیشه همراه خواست که همچنان مصارف خود را مدیریت کنند و با کمی صرفه جویی حتی خاموش نمودن یک لامپ اضافی در مصرف برق از خاموش شدن چراغ خانه هموطنی در اقصی نقاط کشور جلوگیری نمایند.