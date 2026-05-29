امامجمعه پلدشت گفت: آینده قطعی متعلق به امت اسلامی و تمدن نوین اسلامی است، هر یک از ما وظیفه داریم بهاندازه همت، ظرفیت و مسئولیت خود در تحقق این آینده و نزدیکتر شدن به آن ایفای نقش کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجتالاسلام رسول جمشیدی ظهر امروز در خطبههای نمازجمعه پلدشت با اشاره به اهمیت بالا و راهبردی پیام جدید رهبر انقلاب گفت: کشورمان ضربات سهمگینی به رژیم صهیونیستی وارد کرده و سیلی سختی به آمریکا زد.
وی تصریح کرد: ایستادگی نیروهای مسلح ایران و مجاهدان جبهه مقاومت در برابر دو ارتش تروریستی آمریکا و اسرائیل و درهمکوبیدن آنها در زمین، هوا و دریا با تسلیحات موشکی و پهپادی درس سختی به دشمنان دادند.
امامجمعه پلدشت با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب افزود: واقعه جانگداز شهادت آیتالله سید علی حسینی خامنهای به دست دشمنان نهتنها باعث عقبنشینی نشد، بلکه موجب یک حرکت عمومی و خیرهکننده در میان ملت برای پر کردن جای خالی ایشان و استمرار هدفمند مسیر گذشته شد.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و وظیفه ویژه حجاج ایرانی اظهار کرد: رهبری وظیفه مشخصی را بر دوش زائران ایرانی در حج امسال گذاشتند تا ابعاد و واقعیتهای پیروزی در «جنگ تحمیلی سوم» را برای سایر مسلمانان جهان روایت کنند و روحیه امید را در امت اسلامی زنده نگه دارند.
جمشیدی با اشاره به تغییر هندسه قدرت و نظم جدید منطقه گفت: زمان به عقب بازنمیگردد و کشورهای منطقه دیگر سپر بلای پایگاههای شرارت آمریکا نمیشود و رژیم صهیونیستی به مراحل پایانی عمر خود رسیده و طبق وعده، سالهای آینده را نمیبیند.
وی با اشاره به برائت از مشرکان تصریح کرد: شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» دیگر به میقات و موسم حج محدود نیست؛ بلکه به یک جریان مستمر در سراسر جهان و در میان جوانان و مظلومان تبدیل شده است.
وی با اشاره به نقشه شوم دشمنان و هفت محور اولویتدار دشمن طبق اطلاعات پنهانِ بهدستآمده اظهار کرد: تشدید فشار اقتصادی از یک سو و انجام تحریکات اجتماعی از سوی دیگر، تحریکات قومی و مذهبی، اعزام مزدوران برای عملیاتهای تروریستی و تجاوزات مرزی بهویژه در شمال غرب و جنوب شرق کشور، انجام انواع عملیات ترور و خرابکاری توسط عوامل گروهکی و عناصر بیگانه در داخل کشور، قاچاق سنگین سلاح و ابزارهای ارتباطی، چون استارلینک، نقشآفرینی شبهرسانههای مزدور فارسیزبان بهویژه اینترنشنال و بیبیسی فارسی در جذب جاسوس، شناسایی اهداف بمباران، سفیدشویی جنایات آمریکا، رژیم صهیونیستی و تروریستهای وابسته به آنها و انجام حملات سایبری از نقشههای اولویتدار دشمن است.