مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اعلام کرد: مجوز واردات ۱۲۰ میلیون دلاری مواد اولیه به استان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، پرنیان هدف اصلی از این کار را جلوگیری از ایجاد وقفه در تولید و حفظ پایداری فعالیت واحد‌های صنعتی استان دانست تا هیچ واحدی به دلیل کمبود مواد اولیه با مشکل مواجه نشود.

وی از تسریع روند واردات مواد اولیه و روان‌سازی فرآیند‌های گمرکی در این استان خبر داد و گفت: در یک ماه گذشته حدود ۱۲۰ میلیون دلار مواد اولیه، قطعات و اقلام مورد نیاز واحد‌های تولیدی وارد استان شده است.

صابر پرنیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پایداری تولید اظهار کرد: بخش مهمی از مشکلات واحد‌های صنعتی در سال‌های گذشته، مربوط به تأمین به‌موقع مواد اولیه و فرآیند‌های زمان‌بر واردات بود که با اختیارات تفویض‌شده و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، روند تأمین در استان تسهیل شده است.

وی افزود: در این مدت، مواد پتروشیمی، ورق فولادی، ورق آلومینیومی، فروسیلیکو منگنز، نخ پلی‌استر، مواد شیمیایی شامل انواع اسید و آب‌اکسیژنه، محصولات صنایع غذایی و قطعات و اقلام صنعتی مورد نیاز خطوط تولید وارد استان شده است.

مدیرکل صمت آذربایجان شرقی از همکاری دستگاه‌های مختلف در تسریع فرآیند‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری قدردانی کرد و افزود: روزانه حدود ۱۰ پرونده در این حوزه بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود.