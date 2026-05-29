۶ عضو تیم کوهنوردی شهرستان گچساران به علت برخورد خودرو مصدوم و راهی بیمارستان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، صبح امروز و در پی وقوع سانحه رانندگی در ورودی شهر دوگنبدان و محدوده میدان شهید امیدبخش، ۶ نفر از اعضای تیم کوهنوردی بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سمند دچار مصدومیت شدند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، اعضای این تیم کوهنوردی که برای هماهنگی و آغاز برنامه ورزشی خود در محل قرار حاضرشده بودند، کنار یکدیگر ایستاده بودند که یک دستگاه خودروی سمند به دلیل بی‌احتیاطی راننده، سرعت‌بالا و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه، با این افراد برخورد کرد.

شدت برخورد به حدی بود که هر ۶ نفر که همگی از بانوان عضو این تیم بودند، دچار مصدومیت جدی شدند.

بااین‌حال، نیرو‌های امدادی و اورژانس در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حضور یافته و مصدومان را برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی گچساران منتقل کردند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که باوجود شدت حادثه، حال عمومی مصدومان خوب است.