برخورد خودرو با اعضاء تیم کوهنوردی در دوگنبدان
۶ عضو تیم کوهنوردی شهرستان گچساران به علت برخورد خودرو مصدوم و راهی بیمارستان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، صبح امروز و در پی وقوع سانحه رانندگی در ورودی شهر دوگنبدان و محدوده میدان شهید امیدبخش، ۶ نفر از اعضای تیم کوهنوردی بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سمند دچار مصدومیت شدند.
بر اساس گزارشهای اولیه، اعضای این تیم کوهنوردی که برای هماهنگی و آغاز برنامه ورزشی خود در محل قرار حاضرشده بودند، کنار یکدیگر ایستاده بودند که یک دستگاه خودروی سمند به دلیل بیاحتیاطی راننده، سرعتبالا و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه، با این افراد برخورد کرد.
شدت برخورد به حدی بود که هر ۶ نفر که همگی از بانوان عضو این تیم بودند، دچار مصدومیت جدی شدند.
بااینحال، نیروهای امدادی و اورژانس در کوتاهترین زمان ممکن در محل حادثه حضور یافته و مصدومان را برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی گچساران منتقل کردند.
گزارشها حاکی از آن است که باوجود شدت حادثه، حال عمومی مصدومان خوب است.
علت دقیق وقوع این حادثه، میزان قصور احتمالی و سایر جزئیات مربوط به سانحه، توسط کارشناسان و مراجع ذیربط در دست بررسی است.