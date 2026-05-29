آیت الله سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه قم گفت: مسئولان تمام توانشان را برای رفع مشکلات اقتصادی مردم و مهار تورم به کار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم با تاکید بر تقویت وحدت زیر سایه رهبری آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای افزود: اکنون وظیفه همه ما این است که گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب، ضمن پرهیز از تفرقه به دنبال رفع مشکلات اقتصادی باشیم.

وی با تاکید بر لزوم جدیت و تلاش مضاعف مسئولان برای حل مشکلات مردم گفت: مدیران باید برای صیانت از انقلاب اسلامی و خدمت رسانی موثر، در راستای اهداف بلند نظام اسلامی گام بردارند.

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دشمنان ایران اسلامی افزود: قاطعانه اعلام می‌کنیم به پشتوانه حضور قدرتمندانه و آگاهانه مردم در خیابان و رهبری هوشمندانه آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، هرگز از شما مستکبران نمی‌ترسیم و بدانید از نظر مردمی که نزدیک به ۳ ماه است جهاد در خیابان‌ها را رها نکرده‌اند تسلیم شدن، به شدت محکوم است.

آیت الله سعیدی انتخاب رهبر جدید در شرایط سخت جنگ تحمیلی سوم را موجب ناکامی دشمنان دانست و گفت: مردم هم با حمایت‌های خود از سومین رهبر انقلاب، به دشمنان ثابت کردند همچنان پای آرمان‌های امامین انقلاب و ولایت استوار ایستاده‌اند.

وی با اشاره به نقشه دشمن برای لبریز شدن صبر ملت و تضعیف وحدت حول محور ولایت افزود: دشمنان بدانند بر اساس وعده الهی، پایان جنگ تحمیلی سوم با پیروزی جمهوری اسلامی و شکست مفتضحانه جبهه کفر رقم خواهد خورد.