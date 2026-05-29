امام جمعه کرمانشاه ولایت مداری و انسجام ملی را رمز اقتدار ایران اسلامی دانست و بر لزوم صیانت از وحدت ملی، اطاعت از ولی‌فقیه و ایستادگی مقتدرانه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با اشاره به اینکه دشمنان در طول تاریخ علاوه بر جنگ نظامی، از ابزار تبلیغاتی برای تضعیف روحیه امت اسلامی استفاده می‌کردند گفت: امروز نیز امپراتوری رسانه‌ای صهیونیسم و آمریکای جهان‌خوار، ۹۰ درصد فعالیت خود را بر جنگ شناختی، فضای مجازی و ماهواره‌ها متمرکز کرده‌ است و در این هجوم ترکیبی، اگر جامعه اسلامی اطاعت از رهبری را محور قرار ندهد، تحت تأثیر دروغ‌های دشمن قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با قدردانی از ایستادگی مقتدرانه سپاه و ارتش در برابر تحرکات اخیر دشمن، تأکید کرد: دشمنان بدانند اگر بخواهند اشتباهات گذشته خود را تکرار کنند، با پاسخ‌های جدی و کوبنده نیروهای مسلح ایران اسلامی مواجه خواهند شد.

آیت الله غفوری در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز تأسیس مجلس شورای اسلامی، گفت: انتظار می‌رود مجلس تحول‌آفرین باشد و نمایندگان با تمام توان پای کار باشند.

آیت‌الله غفوری در پایان با تبریک ولادت امام هادی (ع) به مناسبت‌های پیش‌رو در ۱۴ خرداد اشاره و سالروز ارتحال معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) را تسلیت گفت.