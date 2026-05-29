معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تحقق فراتر از اهداف آبرسانی روستایی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: با وجود هدفگذاری تامین آب شرب پایدار برای ۱۸۰ روستا در قانون بودجه، شبکه آبرسانی ۲۴۲ روستا در سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کامران اسماعیلی معاون مهندسی و توسعه آبفای کشور در جریان سفر به سیستان و بلوچستان با اشاره به کارنامه آبرسانی روستایی این استان در سال گذشته، بیان کرد: در حالی که هدفگذاری اولیه در قانون بودجه، تامین آب شرب پایدار برای ۱۸۰ روستای استان سیستان و بلوچستان بود، با تلاشهای صورتگرفته، شبکه آبرسانی ۲۴۲ روستا با جمعیت ۷۰ هزار نفر به بهرهبرداری رسید که این آمار، نشاندهنده تحقق فراتر از برنامه پیشبینیشده است.
اسماعیلی در ادامه به تبیین نقشهراه آبرسانی برای سال ۱۴۰۵ پرداخت و افزود: برای سال ۱۴۰۵، آبرسانی به ۳۰۵ روستا از محل اعتبارات تنش آبی روستایی و منابع انتقالی به استان برنامهریزی شده است؛ افزون بر این، ۲۴۳ روستای دیگر نیز از محل اعتبارات طرحهای محرومیتزدایی تحت پوشش شبکه پایدار آب شرب قرار خواهند گرفت.
معاون مهندسی و توسعه آبفای کشور با اشاره به اقدامات صورتگرفته در حوزه پدافند غیرعامل و پایداری شبکه نیز گفت: خرید هفت دستگاه دیزلژنراتور با ظرفیت بیش از یک مگاوات در سال گذشته، اقدامی شاخص در مقایسه با عملکرد سایر استانها به شمار میرود؛ این تجهیزات در مواقع اضطراری و نوسانات برقی، نقش حیاتی در حفظ پایداری خدمات و استمرار آبرسانی به مردم ایفا خواهد کرد.
معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در ادامه با تشریح وضعیت طرحهای آبرسانی شهری گفت: آبرسانی به خاش، زابل و شهرهای مسیر و نیز طرح بزرگ چابهار و کنارک در دستور کار وزارت نیروست؛ به گفته او، در بودجه ۱۴۰۵ اجرای پروژه چابهار–کنارک به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران واگذار شده و تأمین آب پایدار این دو شهر از سد کهیر انجام میشود.
وی با بیان اینکه تکمیل خطوط انتقال و مخازن ذخیره چابهار در اولویت مشترک قرار دارد افزود: توسعه آبشیرینکن چابهار-کنارک در سواحل مکران در دستور کار شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور است و با تکمیل افزایش ظرفیت این طرح تا پایان سال جاری مردم شهرهای چابهار و کنارک از آن بهرهمند میشوند.
وی در ادامه به تشریح آخرین وضعیت طرح آبرسانی به شهر خاش از کارواندر پرداخت و افزود که استفاده از ظرفیت ماده ۵۶، نقشی مؤثر در پیشبرد این پروژه داشته است؛ افزون بر این، بسته مالی جدیدی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان با بانک صادرات به منظور افزایش پیشرفت فیزیکی این پروژه در دست پیگیری است.
اسماعیلی با اشاره به اجرای طرح اضطراری تأمین آب خاش گفت: تا زمان بهرهبرداری کامل از طرح انتقال آب سد کارواندر، با استفاده از چاههای منطقه، ۱۵۰ لیتر در ثانیه به ظرفیت تأمین آب این شهر افزوده میشود.
به گفته اسماعیلی، منابع مالی این طرح از محل اعتبارات استانی و داخلی تأمین شده و تلاش خواهد شد در صورت امکان، بخشی از اعتبارات تنش آبی نیز به آن اختصاص یابد تا این پروژه در سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد.